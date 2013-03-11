به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه سید محمدحسن ابوترابی فرد، محمدرضا باهنر نواب رئیس مجلس، محمد حسین فرهنگی، عبدالرضا مصری، حسین سبحانی‌نیا، جواد جهانگیرزاده، علیرضا منادی سفیدان، محمد دهقان، سید شریف حسینی، محمد آشوری تازیانی، شاهین محمد صادقی، از اعضای هیات رئیسه مجلس و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.



در این جلسه، شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌ها به انتخاب اکثریت اعضای هیات امنا انتخاب شد که این افراد شامل ابراهیم متقی معاون سیاسی مرکز، رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر، نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، حسن سبحانی نماینده سابق مجلس، رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات، محمدرضا خانمحمدی عضو کمیسیون صنایع، علی احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، اسماعیل‌نیا نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هستند.



همچنین در این جلسه عملکرد مقایسه‌ای بین سال‌های اول کاری مرکز پژوهش‌ها در دوره فعلی با دوره‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت.



بر اساس گزارش‌ ارائه شده از سوی معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز از بدو تاسیس تا کنون ۱۲ هزار گزارش پژوهشی تهیه کرده است که باعث شده تا این مرکز به عنوان بازوی مشورتی مجلس شناخته شود.



همچنین براساس آمار کل گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۹ ماهه اول مجلس نهم در مقایسه با مجلس هفتم و هشتم ۴۸ درصد رشد داشته و کل گزارش‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به مجلس هفتم با ۳۳/۵ درصد و نسبت به سال اول مجلس هشتم با ۷۷/۵ درصد رشد همراه بوده است.



در این جلسه بودجه سال ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



گفتنی است هیات امنای مرکز پژوهش‌ها از رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌ها و اعضای هیات رئیسه مجلس تشکیل شده است.