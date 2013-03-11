سیستم ویدئو کنفرانس بین مرکز پژوهش ها و کمیسیون های مجلس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس، سیستم ویدئو کنفرانس بین مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس را افتتاح کرد.



بر اساس این گزارش رئیس مجلس در ابتدای برقراری این دیدار با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به طور مستقیم گفت‌وگو کرد.



علی لاریجانی در این گفت‌وگوی مستقیم از طریق ویدئو کنفرانس، گفت: از اینکه این تدبیر صورت گرفت که ارتباط جدیدی بین مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌ها برقرار می‌شود تا از نظرات کارشناسی استفاده شود خرسند هستم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، افزود: امیدوارم این سیستم ویدئو کنفرانس زمینه همکاری بیشتری بین مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسون‌های مجلس ایجاد کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط مستقیم با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، تصریح کرد: بخش کشاورزی بخش مهمی است و در شرایط فعلی باید توجه خاصی به آن شود و امیدواریم پس از بررسی‌های بودجه این بخش در کمیسیون تلفیق مورد حمایت قرار بگیرد.



محمد اسماعیل‌نیا نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در این ارتباط مسقیم گزارشی از عملکرد این کمیسیون در بررسی بودجه سال ۹۲ کل کشور ارائه کرد.



گفتنی است این افتتاحیه در حاشیه جلسه هیات امنای مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.



بنابر این گزارش براساس ماده ۳ قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»هیات امنای مرکز پژوهش‌های مجلس از رئیس مجلس، اعضای هیأت رئیسه مجلس و رئیس این مرکز تشکیل شده است.



تصویب خط مشی کلی مرکز بنا بر پیشنهاد رئیس مرکز، تأیید بودجه، تایید زیرمجموعه سازمانی و آیین نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی و نصب و عزل رئیس مرکز‌، از جمله وظایف هیأت امنای مرکز پژوهش‌ها است.