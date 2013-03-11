فولاد یزد حریف هرمزگانی خود را شکست داد/ اميد به بقای تیم در لیگ دسته يك

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که در چارچوب رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور برگزار شد، تیم فولاد یزد توانست در دقیقه 22 تک گل خود را به ثمر برساند.

تک گل این دیدار که سه امتیاز شیرین را برای فولادی ها به ارمغان آورد توسط ایمان نعمت پور به ثمر رسید و دروازه حریف گشوده شد.

گرچه فولاد یزد موقعیت های خوبی برای افزایش تعداد گل های خود داشت و نتوانست این فرصت ها را به گل تبدیل کند اما با دفاع خوبی که از دروازه خود داشتند موفق شدند سه امتیاز این بازی را به دست آورند.

سرمربی تیم فولاد یزد در حاشیه این دیدار گفت: به هیچ عنوان اعتقاد ندارم که کار تیم برای بقا تمام شده است چراکه هنوز چهار بازی فینال گونه در پیش داریم و با کسب امتیازات این بازی ها می توانیم در لیگ بمانیم.

مهدی دینور زاده اظهار داشت: تیم از نظر تاکتیکی و ارائه فوتبال زیبا در چند بازی گذشته رشد خوبی داشته و این جای امیدواری است.

وی با بیان اینکه فولاد از نظر تاکتیک چیزی از حریف خود کم نداشت افزود: با روحیه جنگندگی و خودباوری می توانیم پایان روشنی در لیگ داشته باشیم.

دینور زاده ادامه داد: با وجود اینکه دو تن از بازیکنان را در این دیدار همراه نداشتیم خوشبختانه خللی در تیم ایجاد نشد و توانستیم سه امتیاز را بدست بیاوریم.

وی با اشاره به غیاب کاپیتان های تیم بیان داشت: محسن زارع زاده را به علت مصدومیت و حمیدرضا قادریان را به علت محرومیت در این رقابت در اختیار نداشتیم.

سرمربی فولاد یزد عنوان کرد: ما هم قسم شده ایم تا آخرین لحظه برای سربلندی باشگاه و فوتبال یزد بجنگیم که البته امیدوارم در این راه حامیانی غیور و متعصب را پشت سر خود ببینیم.

ترکیب فولاد یزد در این دیدار ایمان نخود ساز، امید خورج، سید هادی موسوی، نعمت الله بخشی، حیدر نجف زاده، ایمان نعمت پور، سجاد مشکوه، حسین رحیمی، احمد نوراللهی، احمد کیا، محمد فعال، مهران درویش، مهدی پیکانی و علیرضا بیک زاویه تشکیل دادند.

این دیدار را موسی الرضا ارغوانی از مشهد به همراه حمیدرضا رحیمی از همدان و محسن سلطانی از البرز قضاوت کردند.