به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا ميرحيدري با اشاره به ايام نوروز با بيان اينکه پليس در کنار ساير دستگاه‌هاي استان تمام وقت در خدمت مردم است اظهار داشت: پليس راهنمايي و رانندگي و پليس انتظامي استان ضمن حضوري فعال در ايام نوروز، مشکلات عبور و مرور و ارتقاء امنيت را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی در ادامه از آمادگي فرماندهي انتظامي استان در خدمت رساني هرچه بيشتر به مردم در ايام نوروز خبر داد و افزود: اين خدمت رساني پليس، صبح پنج شنبه مورخ 24 اسفند ماه 91 با اجراي رزمايش طرح نوروزي توسط پليس‌هاي تخصصي اعم از راهور و راه، کليه خدمات پليس در ايام نوروز به تصوير کشيده مي‌شود.

جانشين فرماندهي انتظامي قم در بخش ديگري از سخنان خود ضمن توصيه به همشهريان خواست: حتي المقدور نسبت به حفاظ منازل و نصب دوربين در محل سکونت خود اقدام کرده که با اين اقدام جرائم تا حد زيادي کاهش مي يابد.

وي در خصوص چهارشنبه پايان سال گفت: پليس با حضوري فعال در محلات استان ضمن برخورد قانوني با اخلال گران در چهارشنبه پاياني سال برابر مقررات ، خودرو افراد متخلف را به مدت 45 روز توقيف مي کند.

مير حيدري در پايان با تاکيد بر اينکه افراد فروشنده مواد محترقه به دستگاه قضايي استان معرفي مي شود، از بازديد پليس قم از واحدهاي صنفي استان خبر داد و افزود: واحدهايي که نسبت به فروش و توزيع مواد محترقه اقدام کنند، پلمپ خواهد شد.

ممنوعيت تردد خودروهاي باربري در محورهاي مواصلاتي قم

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان قم از ممنوعيت تردد خودروهاي باربري در ايام نوروز در محورهاي مواصلاتي استان خبر داد.

سرهنگ اردشير جمشيدي‌راد با بيان اينکه زمان اجراي محدوديت ترافيکي در استان از روز پنجشنبه مورخ 24 اسفند 91 تا پايان روز شنبه مورخ 17 فروردين 92 است اظهار داشت: اين محدوديت ها شامل کليه محورهاي برون شهري اصلي و فرعي قم مي‌باشد.

وی ادامه داد: در اين محدوديت‌ها تردد کليه وسايل نقليه باربري اعم از تريلي - کاميون و کاميونت بجز حاملين مواد سوختي و فاسد شدني ، از محور سلفچگان - قم ، کاشان - قم و تهران - قم و بالعکس ممنوع است.

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان قم افزود: محدوديت‌ها در روزهاي 29 اسفند 91 الي اول فروردين 92 ، چهارم فروردين 92 ، 12 فروردين 92 الي 13 فروردين 92 و 16 فروردين 92 الي 17 فروردين 92 ، از ساعت 14 لغايت 24 ، قابل اجرا است.

وی ادامه داد: تردد کليه وسايل نقليه سنگين که از استان‏هاي مرکزي و اصفهان به سمت تهران در حرکت هستند ، از محورسلفچگان - ساوه - تهران و بالعکس انجام خواهد شد و تردد کليه وسايل نقليه سنگين که از استان‏هاي جنوبي کشور شامل هرمزگان - سيستان و بلوچستان - کرمان و يزد به سمت تهران در حرکت هستند ، از مسير سه راهي نطنز - مورچه خورت - دليجان - سلفچگان - ساوه - تهران و بالعکس امکان پذير است.

دستگيري شرور سابقه دار و کشف هفت فقره سرقت در قم

رئيس پليس آگاهي انتظامي استان قم از دستگيري فردي شرور و سابقه دار در استان خبر داد و گفت: وي در تحقيقات کارآگاهان به هفت فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ مهدي قدمي در تشريح خبر فوق افزود: در پي کسب خبري مبني بر اينکه فردي شرور و سابقه دار با ايجاد رعب و وحشت، و ورود به تعدادي از قلعه هاي دامپروري در روستاهاي اطراف استان ، اقدام به سرقت احشام، طيور و سگ‌هاي با ارزش کرده است.

وي ادامه داد: با توجه به اينکه مالباختگان بنا به دلايلي عليه فرد مذکور اعلام شکايت نکردند، لذا با توجه به حساسيت موضوع ضمن هماهنگي با مقام قضايي استان ، در عملياتي غافلگيرانه وي دستگير شد.

رئيس پليس آگاهي انتظامي استان گفت: متهم در تحقيقات ماموران به هفت فقره سرقت اعتراف کرد که در ادامه چهار نفر از همدستان وي و دو نفر مالخر نيز شناسايي و دستگير که در نهايت به همراه پرونده متشکله ، تحويل مراجع قضايي استان شدند.

