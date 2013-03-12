علی اکبر متکان در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر با اعلام این خبر افزود: قرار بود تا 16 اسفندماه تکلیف تخصیص آخر بودجه 91 دانشگاهها از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مشخص شود اما این وعده محقق نشد و رایزنیها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به مهمترین مشکلاتی که دانشگاهها در عدم دریافت قسمت عمده ای از بودجه 91 مواجه بودند، اظهار داشت: بسیاری از دانشگاهها برای تغذیه، امکانات، نگهداری تجهیزات، تغذیه و حتی به نیروهای قراردادی خود همچنین دستگاهها بدهکار هستند و این بدهکاری طی سال جاری باید از طریق بودجه سایر پرداخت می شد.

معاون اداری مالی وزارت علوم، گفت: بودجه سایر برای دانشگاهها طی سال جاری بین 60 تا 67 درصد و برای دانشگاههای استانها این فاصله بیشتر هم بود در حالیکه بودجه سایر دستگاهها بین 79 تا 81 درصد اعلام شد.

وی با یادآوری سایر مشکلات دانشگاهها مثل خرید امکانات آموزشی، کمک آموزشی، فضای سبز، پژوهشی، فرهنگی، نیروهای قراردادی و غیره، تاکید کرد که دانشگاهها منتظر دریافت تخصیص آخر هستند.

متکان تصریح کرد: بودجه فعلی که در اختیار دانشگاهها قرار گرفته کفایت نمی کند.