دو میلیون و 130 هزار هکتار اراضی دیم و آبی در معرض تغییر کاربری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهزادی‌، عصر دوشنبه در نشست خبری در محل جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمامی دو میلیون و 130 هزار هکتار اراضی دیم، آبی و باغات در معرض تغییر کاربری است، اظهار کرد: در سال 74 قانون منع کاربری به تصویب رسید اما متاسفانه این تغییر کاربری‌ها همچنان ادامه دارد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی افزود: هر هکتار تغییر کاربری هشت تا 10 تن از میزان تولید می‌کاهد و بر این اساس از سال 74 تاکنون بیش از دو هزار هکتار از اراضی مستعد کشاورزی از حیث انتفاع تولید خارج شده‌اند.

بهزادی با تاکید بر اینکه از سال گذشته و با تشکیل یگان تلفیقی حفاظت از محیط زیست موفق به اعمال قانون در برخی از تغییر کاربری‌ها غیرقانونی شده‌ایم، گفت: سایر استان‌ها هم با الگو گرفتن از خراسان‌رضوی به تشکیل یگان حفاظت پرداخته اند.

وی بیان کرد: ‌مقام معظم رهبری به حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه باستانی کشور تاکید و توجه دارند لذا همه ما مکلف هستیم نگهبانان این نعمت‌های خدادادی باشیم.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی از انعقاد تفاهم نامه ای بین جهاد کشاورزی و بهزیستی استان خبر داد و افزود: این تفاهم نامه براساس فرهنگ‌سازی حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مهدهای کودک‌‌ خراسان‌رضوی منعقد شده است.