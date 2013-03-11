اعضای هیئت مدیره انجمن شعر گلستان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این انتخابات که شامگاه دوشنبه در تالار غحرالدین اسعد گرگانی با حضور شاعران پیشکسوت و جوان گرگانی، همکاری و نظارت اداره کل ارشاد برگزار شد، سه نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی البدل هیات مدیره این مجمع انتخاب شدند.

سهیل نصرتی با 63 رای ، علی جهانگیری با 48 رای، آذردخت ضیایی با 48 رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، اسماعیل حمیدی با 24 رای و سید حمید گل چوبیان با 15 رای نیز به عنوان اعضای علی البدل و محمد فرازجوبا 53 رای به عنوان بازرس این هیات مدیره انتخاب شدند.

مجمع شعر شهرستان گرگان که فعالیتش از سال 84 به حالت تعلیق درآمده بود با همکاری اداره ارشاد گلستان از دو ماه پیش فعالیتش را مجدد آغاز کرد و اعضای هیئت مدیره که در این انتخابات برگزیده شدند، برای مدت دو سال و بازرس برای مدت یک سال در این انجمن برگزیده شدند.

در این انتخابات که با حضور79 شاعر برگزار شد، پرویز کریمی وعلی مسعود هزارجریبی به عنوان شاعران قدیمی و بیطرف در برگزاری انتخابات مشارکت کردند و مقرر شد اعضای برگزیده بعد از تعطیلات نوروز 92 طی جلسه ای برنامه های خود را اعلام کنند.