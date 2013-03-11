کارگاه بررسی مناسبات اجتماعی و تاریخی بوشهر، بصره و مسقط برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از همایش بین المللی بوشهر، بصره ومسقط دو کارگاه تخصصی و علمی به زبان عربی و عربی - فارسی با موضوع بررسی مناسبات اجتماعی و تاریخی سه شهر بوشهر، بصره و مسقط در سالن دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

این کارگاه‌ها با حضور اساتیدی از ایران، عراق، عمان، ترکیه و فرانسه برگزار شد.

در این کارگاه‌ها مناسبات اجتماعی و تاریخی شهرهای بوشهر، بصره و مسقط مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود روابط اجتماعی و علمی و تشکیل اتحادیه دانشگاه های منطقه مطرح شد.

