  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۴۵

کارگاه بررسی مناسبات اجتماعی و تاریخی بوشهر، بصره و مسقط برگزار شد

کارگاه بررسی مناسبات اجتماعی و تاریخی بوشهر، بصره و مسقط برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: کارگاه بررسی مناسبات اجتماعی و تاریخی بوشهر، بصره و مسقط در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از همایش بین المللی بوشهر، بصره ومسقط دو کارگاه تخصصی و علمی به زبان عربی و عربی - فارسی با موضوع بررسی مناسبات اجتماعی و تاریخی سه شهر بوشهر، بصره و مسقط در سالن دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

این کارگاه‌ها با حضور اساتیدی از ایران، عراق، عمان، ترکیه و فرانسه برگزار شد.

در این کارگاه‌ها مناسبات اجتماعی و تاریخی شهرهای بوشهر، بصره و مسقط مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود روابط اجتماعی و علمی و تشکیل اتحادیه دانشگاه های منطقه مطرح شد.
 

کد مطلب 2016763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها