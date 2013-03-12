به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حبیب‌الله سعیدنیا عصر دوشنبه در نشست پایانی همایش بین المللی "بوشهر، بصره و مسقط"، مناسبات تاریخی ـ اجتماعی اظهار داشت: مقالات بسیار خوبی در این همایش ارائه شد که به منظور استفاده بهتر و بیشتر از این مقالات، نسبت به چاپ و ارسال این مقالات به شرکت کنندگان همایش اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای برگزاری این همایش‌ها، تصریح کرد: برگزاری اینگونه همایش‌ها با توجه به تحولات جهانی، ایجاد همگرایی منطقه‌ای، همفکری و تعامل و همدلی بیشتر میان دانشگاه‌ها در حوزه تمدنی خلیج فارس است.

دبیر علمی همایش بین‌المللی "بوشهر، بصره و مسقط"، مناسبات تاریخی ـ اجتماعی اضافه کرد: دانشگاه خلیج فارس آماده هر گونه همکاری با دانشگاه‌های بصره، مسقط و سایر دانشگاه‌ها به ویژه در حوزه مطالعات تاریخی، نفت، گاز، شیلات، نخیلات و علوم و فنون دریایی است.

وی با اشاره به ارتباط قوی بین مردم در بوشهر و بصره و مسقط، ادامه داد: مردم بوشهر با مردم مسقط و بصره همواره ارتباط و مراوده داشته و حتی با آنان خویشاوند هستند.

سعیدنیا با ابراز خوشحالی از ارتباط دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه بصره از تبادل تفاهم‌نامه اعزام دانشجو و استاد دو دانشگاه با یکدیگر خبر داد و افزود: این دو دانشگاه از آرشیو و اسناد تاریخی یکدیگر استفاده کرده و مشارکت علمی در قالب چاپ مشترک مجلات علمی، برپایی کارگاه‌ها، دوره‌ها و پروژه‌های مشترک علمی و نمایشگاه داریم.

وی با اعلام آمادگی برای تقویت علمی مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه بصره، افزود: در حوزه مطالعات خلیج فارس این دانشگاه آمادگی دارد که با همه دانشگاه ها همکاری کند.