نوعی بی ثباتی در اقتصاد ایران دیده می شود/ مرگ چاوز و مسائل مربوط به آن تاثیری در زندگی ما ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه دوشنبه در مسجد احمدیه زنجان افزود: مسائلی که در حال حاضر با آن مواجهیم مسائلی است که بیشتر حول محور اقتصاد ایران در جریان است.



وی با تاکید بر اینکه نوعی بی ثباتی در اقتصاد ایران به چشم می خورد اظهار داشت: مجموعه اخباری نیز که در زمینه تحریم ها اقتصادی ایران از خارج به گوش می رسد تاثیرهای متفاوتی بر مردم داشته و عده ای را امیدوار و برخی را نا امید تر می کند و متاسفانه آنهایی که امیدوارند کاری بلد نیستند که انجام دهند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در کنار مشکلات اقتصادی و هجمه های دشمنان اختلافات سیاسی داخلی اوضاع را سخت تر می کند، افزود: دست به یقه شدن و درگیری دولتمردان با یکدیگر باعث می شود بر تعداد نا امیدان در جامعه افزوده شود.

حوادث اخیر مجلس و ونزوئلا، بازی با افکار عمومی و خیانت به ملت ایران است

رضایی با اشاره به اینکه مرگ چاوز و مسائل مربوط به آن تاثیری در زندگی ما ندارد که اخبار و ذهن مردم را با آن درگیر ساخت، گفت: این حاشیه سازی های هدفمند و برنامه ریزی شده و مناظرات سیاسی وضعیت کشور را تا شب انتخابات با مشکل مواجه خواهد کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه وی به هیچ عنوان فریب حاشیه‎سازی‎های اخیر در مجلس و فوت رئیس جمهور ونزوئلا را نمی‏ خورد، افزود: اهمیت به مسائلی همچون فوت شخصی که تأثیری بر ملت ایران نداشته است، در شأن جمهوری اسلامی ایران نبوده و مسئولان باید به جای این حاشیه‎ها به رفع معضلاتی همچون گرانی، بی‎کاری و رشد پرشتاب ملت‌هایی همچون ترکیه، عربستان و کره‎جنوبی بپردازد.



رضایی با بیان اینکه در کشور ایران نیروی انسانی توانمند و استعدادهای فراوانی وجود دارد، تاکید کرد: در حال حاضر جوانان ما محتاج دیگران شده اند این در حالی است که این جوانان باید کشور را اداره کنند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه متاسفانه ما نمی توانیم از منابع و سرمایه های خود استفاده کنیم، گفت: باید برای این موضوع چاره ای اندیشید. با وجود اینکه شرایط فعلی سختی در کشور برقرار است ولی تجربه نشان داده که ایران در شرایط سخت همواره راهی برای پیش رفتن پیدا کرده اند.



رضایی با تاکید بر اینکه خوب شد شعارهای برخی ها شکست خورد، افزود: گاهی انسان هایی پر مدعا و بی هنر فضای سیاسی کشور را اشغال می کنند که نه تنها قدرت تشخیص ندارند بلکه مردم را نیز ضعیف می کنند.



وی، با اشاره به ضرورت انجام کارهای بزرگ برای حل مشکلات فعلی کشور افزود: در دنیا هر کشوری با چنین تحریم هایی روبرو شده سقوط کرده ولی ما نشان داده ایم که همواره توان مقابله را داریم و هنوز نقطه امیدی برا ی ما وجود دارد.



دبیر تشخیص مصلحت نظام، عقب ماندگی اقتصادی ایران را بسیار بزرگ عنوان کرد و گفت: ما بیش از 100 سال در زمینه اقتصادی عقب نگه داشته شده ایم هر چند در این 30 سال گذشته زحمات زیادی را متقبل شده ایم ولی تحولات لازم رخ نداده است.



سرو سامان دادن به مدیریت کشور ضرورت دارد



رضایی با تاکید بر ضرورت سروسامان دادن به مدیریت در کشور تاکید کرد: بیش از 80 درصد از مدیران کشور سر جای خود قرار ندارند و در این میان برخی ها حتی اشتباهی رفتند و در جایگاهی قرار گرفته اند .



وی، نظام مدیریتی ایران را بسیار تنگ و بسته عنوان کرد و افزود: این سیستم مدیریتی یک زندان اداری است و اجازه نمی دهد ما از توانایی های خود استفاده کنیم.



دبیر تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا نیست که با سیستم مدیریتی شبیه ما اداره شود، یادآور شد: آنها اختیارات را به استان ها داده اند هر چند در مسایل سیاسی و امنیتی نمی توان این کار را انجام داد.

بانک مرکزی تبدیل به صندوقچه‌ای در اختیار دولت شده است



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی تبدیل به صندوقچه‌ای در اختیار دولت شده است، افزود: در صورت انتخاب من به عنوان رئیس جمهور آینده اقتدار بانک مرکزی را بر می‌گردانم.



وی وجود نقدینگی بالا در کشور را از مشکلات جامعه عنوان کرد و افزود: باید انضباط بانک مرکزی تقویت شود.



بدهکاری 60 هزار میلیاردی دولت



رضایی بدهکاری 60 هزار میلیاردی دولت و نداشتن ذخیره ارزی کافی را از مشکلات جامعه عنوان کرد و افزود: دولت با افزایش انتظارات مردم، سال‌های آینده را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.



وی با بیان اینکه من تاکنون دو بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌ام، افزود: افرادی هستند که چندین بار در انتخابات شرکت کرده‌اند، هیچ دولتی نبوده که من کمکش نکرده باشم.

اعتدال بر مبنای عقلانیت، ایران را از مانع آمریکا خواهد گذراند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا بسیار مسئله حساس و مهمی به شمار می‎رود، افزود: رابطه با آمریکا بحثی است که در اختیار رهبری بوده و در صورت دخالت دولت‎ها، سرنوشت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، از این رو استدلال منطقی رهبری، این است که آمریکا مذاکره را تنها برای این می‎خواهد که اعلام کند مقاومت ایران را در این حوزه شکسته است و هدفی ندارد.

وی با تأکید بر این که محورهای مذاکره با آمریکا قبل از قبول آن باید مشخص شود و آمریکا تعهد دهد که در صورت شکست، به ایران حمله نکند، گفت: در سیاست خارجی، راهی که با حفظ منافع ملی و ارزش‎‌ها، رابطه با غرب را تعریف کند بیان نشده و افراط و تفریط زیادی وجود داشته است و تنها راه گذشتن از مانع آمریکا، اعتدال بر مبنای عقلانیت است.



تمام پیشرفت‌های پس از انقلاب در عرصه‌هایی است که مبنای جهادی وجود داشته است



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نداشتن قدرت رقابت کالاهای ایرانی را نباید به دلیل نبود اندیشمند در حوزه‌های مختلف تولیدی دانست، یادآور شد: در حال حاضر دامداران به شیوه سنتی تولید می‌کنند؛ در حالی که پژوهشگران در دانشگاه‎هایی همچون دانشگاه زنجان، سرمایه عظیمی با کشف ژن چند قلوزایی به دست آورده‎اند و این قدرت پژوهش باید به کمک دامداران بیاید . این امر نمونه‎ای از دلایل کمبود رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی است.



رضایی افزود: ما پس از انقلاب، تنها در جاهایی پیشرفت داشته‎ایم که مبنای جهادی در آن وجود داشته است. تمام محصولات تکنیکی همچون پرتاب ماهواره تا سیستم موشکی ایران، ریشه در فعالیت جهادی دارد. اگر سودطلبی و انگیزه‌های دیگر در فعالیت مردم رخنه کند، پیشرفت نخواهد بود.