يك ناشر : دولت آينده به جاي يارانه كاغذ ، به مخاطبان واقعي فرهنگ مكتوب " بن كتاب " بدهد / يك نويسنده : ارتزاق يك انجمن شعري از دولت و بي توجهي به ديگران عادلانه نبود

مدير نشر اقبال در گفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : دولت همچنين براي گسترش فرهنگ مطالعه بايد اين مساله رابه شكل زيربنايي نگاه كند . آموزش وپرورش يكي از بخش هايي است كه مي تواند در اين زمينه تاثير بسياري داشته باشد ؛ سالها است كه مربيان تربيتي صحبت از ايجاد زنگ مطالعه در مدارس مي كنند .
وي خاطر نشان ساخت : كلاس هاي مطالعه مي تواند به موازات كلاس هاي انشاء ، خط و يا در زنگ هاي تفريح ايجاد شود و بچه ها را مطالعه آشنا سازد . اين كار مي تواند در آينده تاثيرات بسيار مثبتي بر جامعه داشته باشد و به اين ترتيب مي توانيم نسلي كتابخوان تربيت كنيم .
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مدير نشر اقبال : ايجاد زنگ مطالعه در مدارس در آينده تاثيرات بسيار مثبتي بر جامعه دارد و به اين ترتيب مي توانيم نسلي كتابخوان تربيت كنيم .
سعيد كتابچي با اشاره به يارانه هاي دولتي كاغذ گفت : يكي ديگر از مسائلي كه دولت جديد بايد به آن توجه بيشتري كند ساماندهي يارانه هاي كاغذ اعلام كرد و افزود : اگر يارانه كاغذ به صورت مستمر در حوزه نشروجود داشته باشد و با برنامه ريزي دقيق توزيع شود ، مشكلي وجود نخواهد داشت ولي اگر در بعضي از مقاطع مانند سال گذشته كه ناشران با كمبود كاغذ مواجه شدند نشر وناشران را به طرف اين سوق مي دهد كه به طورجدي پيگير برداشته شدن يارانه هاي كاغذ باشند .
وي در خصوص شرايط برداشته شدن يارانه ها در حوزه نشر گفت : اگر دولت يارانه هاي كاغذ را بردارد ، ناشران به گونه اي سياست گذاري مي كنند و مي دانند كه كاغذ با چه قيمتي در بازار وجود دارد وحداكثر مي توانند با در نظر گرفتن نوسانات پنج درصدي قيمت كتاب را ثابت نگه دارند .
ناشر براي گرفتن كاغذ دولتي بايد چند ده فرم پر كند و از هزار توها بگذرد تا بتواند چند بند كاغذ دريافت كند .
ناشر براي گرفتن كاغذ دولتي بايد چند ده فرم پر كند و از هزار توها بگذرد تا بتواند چند بند كاغذ دريافت كند .
مدير نشر اقبال در گفت و گو با " مهر " خاطر نشان ساخت : وجود يارانه كاغذ ناشر را هميشه درگير بروكراسي اداري براي گرفتن حواله كاغذ مي كند .
وي افزود : چند ده فرم وصورت جلسه و موارد مختلف وجود دارد كه ناشر براي گرفتن كاغذ دولت بايد پركند و از هزارتوها بگذرد تا بخواهد چند بند كاغذ دريافت كند . اين روند اصلا در شان يك ناشر در اين كشور نيست و گاهي ناشران را كوچك مي كند .
وي ساماندهي وضعيت كتابخانه هاي عمومي را يكي ديگر از راه هاي ترويج فرهنگ مطالعه دانست و افزود : بعد از برداشته شدن يارانه هاي كاغذ ، دولت مي تواند كتابخانه هاي عمومي بيشتري در سطح شهرها ايجاد كند . الان وضعيت كتابخانه هاي عمومي خيلي نابسامان است و بايد براي اين امر فكري كرد .
مدير نشر اقبال ، خريد كتاب از ناشران وتجهيز كتابخانه هاي عمومي را يكي از راهكارهاي اجرايي پس از برداشتن يارانه هاي كاغذ دانست كه جلو سوء استفاده ها را در اين زمينه مي گيرد .
وي در اين زمينه گفت : برپايي تعداد بيشتري نمايشگاه هاي استاني در طول سال در مناطق مختلف هم راهكارديگري است كه دولت مي تواند پس از برداشتن يارانه ها انجام دهد .
سعيد اقبال كتابچي يكي ديگر از معضلات حوزه فرهنگ مكتوب را توزيع نامناسب بن كتاب دانست و در اين باره گفت : متاسفانه يكي از عرصه هايي كه هنوز نابسامان است توزيع بن كتاب ميان اقشار مختلف است . " بن كتاب " درميان اقشار پايين دست جامعه و كساني كه توان مالي خريد كتاب را ندارند مانند دانشجويان ، دانش آموزان ، معلمان واساتيد دانشگاه توزيع شود .
وي پيشنهاد كرد : به عنوان تشويق مي توان بن كتاب در اختيار دانش آموزان قرار داد وآنها را از اين طريق از سنين پائين به سمت مطالعه سوق داد .
مدير نشر اقبال ، توزيع بن كتاب در ميان كارمندان و كارگران را يكي از ضرورت هاي جامعه دانست كه بايد در دولت آينده به آن توجه ويژه اي داشته باشد .
|فتح الله بي نياز : ارتزاق يك انجمن شعري از دولت و بي توجهي به ديگران عادلا نه نبود
|خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : فتح الله بي نياز - ناشر ، نويسنده و منتقد ادبيات داستاني ، گفت : كنگره ها ، همايشها و جشنواره ها عموما مربوط به نهادهاي غيردولتي است و وزارت ارشاد به عنوان نهاد دولتي بايد به مسائل ديگر بپردازد ، از سويي فرهنگسراها مي توانند در قالب نهادهاي غيردولتي يا نيمه دولتي به اين امر بپردازند .
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اين نويسنده ومنتقد ادبيات در گفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود: دركنارانجمن شعري كه با حمايت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ( دولت ) ارتزاق مي كند ، ( انجمن شاعران ايران ) انجمني براي داستان نويسي وجود ندارد ، اين نگاه يك سويه بايد تغيير پيدا كند ، درحال حاضرخود ما ( داستان نويسان ) هم يك محل وNGO براي دعوت نداريم ، حتي اگربه صورت سراسري بخواهيم جايي را براي اين محافل درنظر بگيريم ! بايد ديد كه چه كسي متولي است و هزينه اش از كجا تامين مي شود ؟
وي خاطرنشان ساخت : دركشورهاي اروپايي وقتي كنگره هايي با موضوعيت فرهنگ و ادب برگزارمي شود از بيست نويسنده و شاعرمحلي دعوت به عمل مي آيد اما دويست نفراز نويسندگان به عنوان حضار شركت مي كنند درصورتي كه در كشور ما اگر اسم ما در فهرست دعوت شدگان نباشد ، توهين تلقي مي شود و ما ديگر به آن مجلس نمي رويم ! در حالي كه من به عنوان نويسنده بايد حضور داشته باشم ، چون دفعات ديگر نوبت من است.
بي نيازاضافه كرد : به نظر برخي ، شايد اين پارامتر و اين عامل بي اهميت باشد در حالي كه عامل بسيار مهمي در اين زمينه است ، ما بايد همديگر را بپذيريم و در جلسات يكديگر حاضر شويم .
اين نويسنده در پايان گفت وگوبا مهر گفت : بدبختانه چه داستان نويس مذهبي و چه غيرمذهبي اكثرا همديگر را قبول ندارند ، مثلا اگر در يك فرهنگسرا دعوت شوند ما توقع داريم كه به غير از ده نويسنده دعوت شده بيست نويسنده هم فقط براي شركت حضور پيدا كنند كه متاسفانه به اين صورت نيست واصطلاحا مي گويند كه اسم ما در ليست دعوت نبوده است !
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