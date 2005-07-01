يك ناشر : دولت آينده به جاي يارانه كاغذ ، به مخاطبان واقعي فرهنگ مكتوب " بن كتاب " بدهد / يك نويسنده : ارتزاق يك انجمن شعري از دولت و بي توجهي به ديگران عادلانه نبود

مدير نشر اقبال در گفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : دولت همچنين براي گسترش فرهنگ مطالعه بايد اين مساله رابه شكل زيربنايي نگاه كند . آموزش وپرورش يكي از بخش هايي است كه مي تواند در اين زمينه تاثير بسياري داشته باشد ؛ سالها است كه مربيان تربيتي صحبت از ايجاد زنگ مطالعه در مدارس مي كنند .

وي خاطر نشان ساخت : كلاس هاي مطالعه مي تواند به موازات كلاس هاي انشاء ، خط و يا در زنگ هاي تفريح ايجاد شود و بچه ها را مطالعه آشنا سازد . اين كار مي تواند در آينده تاثيرات بسيار مثبتي بر جامعه داشته باشد و به اين ترتيب مي توانيم نسلي كتابخوان تربيت كنيم .

مدير نشر اقبال : ايجاد زنگ مطالعه در مدارس در آينده تاثيرات بسيار مثبتي بر جامعه دارد و به اين ترتيب مي توانيم نسلي كتابخوان تربيت كنيم .

سعيد كتابچي با اشاره به يارانه هاي دولتي كاغذ گفت : يكي ديگر از مسائلي كه دولت جديد بايد به آن توجه بيشتري كند ساماندهي يارانه هاي كاغذ اعلام كرد و افزود : اگر يارانه كاغذ به صورت مستمر در حوزه نشروجود داشته باشد و با برنامه ريزي دقيق توزيع شود ، مشكلي وجود نخواهد داشت ولي اگر در بعضي از مقاطع مانند سال گذشته كه ناشران با كمبود كاغذ مواجه شدند نشر وناشران را به طرف اين سوق مي دهد كه به طورجدي پيگير برداشته شدن يارانه هاي كاغذ باشند .







وي در خصوص شرايط برداشته شدن يارانه ها در حوزه نشر گفت : اگر دولت يارانه هاي كاغذ را بردارد ، ناشران به گونه اي سياست گذاري مي كنند و مي دانند كه كاغذ با چه قيمتي در بازار وجود دارد وحداكثر مي توانند با در نظر گرفتن نوسانات پنج درصدي قيمت كتاب را ثابت نگه دارند .



ناشر براي گرفتن كاغذ دولتي بايد چند ده فرم پر كند و از هزار توها بگذرد تا بتواند چند بند كاغذ دريافت كند .

مدير نشر اقبال در گفت و گو با " مهر " خاطر نشان ساخت : وجود يارانه كاغذ ناشر را هميشه درگير بروكراسي اداري براي گرفتن حواله كاغذ مي كند .





وي افزود : چند ده فرم وصورت جلسه و موارد مختلف وجود دارد كه ناشر براي گرفتن كاغذ دولت بايد پركند و از هزارتوها بگذرد تا بخواهد چند بند كاغذ دريافت كند . اين روند اصلا در شان يك ناشر در اين كشور نيست و گاهي ناشران را كوچك مي كند .



وي ساماندهي وضعيت كتابخانه هاي عمومي را يكي ديگر از راه هاي ترويج فرهنگ مطالعه دانست و افزود : بعد از برداشته شدن يارانه هاي كاغذ ، دولت مي تواند كتابخانه هاي عمومي بيشتري در سطح شهرها ايجاد كند . الان وضعيت كتابخانه هاي عمومي خيلي نابسامان است و بايد براي اين امر فكري كرد .

مدير نشر اقبال ، خريد كتاب از ناشران وتجهيز كتابخانه هاي عمومي را يكي از راهكارهاي اجرايي پس از برداشتن يارانه هاي كاغذ دانست كه جلو سوء استفاده ها را در اين زمينه مي گيرد .

وي در اين زمينه گفت : برپايي تعداد بيشتري نمايشگاه هاي استاني در طول سال در مناطق مختلف هم راهكارديگري است كه دولت مي تواند پس از برداشتن يارانه ها انجام دهد .

سعيد اقبال كتابچي يكي ديگر از معضلات حوزه فرهنگ مكتوب را توزيع نامناسب بن كتاب دانست و در اين باره گفت : متاسفانه يكي از عرصه هايي كه هنوز نابسامان است توزيع بن كتاب ميان اقشار مختلف است . " بن كتاب " درميان اقشار پايين دست جامعه و كساني كه توان مالي خريد كتاب را ندارند مانند دانشجويان ، دانش آموزان ، معلمان واساتيد دانشگاه توزيع شود .

وي پيشنهاد كرد : به عنوان تشويق مي توان بن كتاب در اختيار دانش آموزان قرار داد وآنها را از اين طريق از سنين پائين به سمت مطالعه سوق داد .

مدير نشر اقبال ، توزيع بن كتاب در ميان كارمندان و كارگران را يكي از ضرورت هاي جامعه دانست كه بايد در دولت آينده به آن توجه ويژه اي داشته باشد .



