کاظم پور قهرمان مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی با کمان کشور شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی با کمان با عنوان جایزه بزرگ تبریز گرامیداشت شهید مهدی باکری در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش بانوان و آقایان در شهر تبریز در حال برگزاری است که در اسلحه کامپوند امیر کاظم پور توانست در فینال در یک بازی نزدیک مقابل مجید قیدی به پیروزی برسد و مقام اول این اسلحه را بدست بیاورد.



در این مسابقات مبلغ 24 میلیون تومان جایزه نقدی به نفرات برتر اهدا خواهد شد.

مسابقات كشتي بزرگسالان انتخابي استان در میبد برگزار شد



نفرات برتر مسابقات كشتي بزرگسالان انتخابي استان مشخص شد .



مسابقات كشتي انتخابي استان در رده سني بزرگسالان در شهرستان میبد يزد برگزار شد.



در اين مسابقات كشتي گيراني از شهرستان هاي ابركوه، اردكان، خاتم، بهاباد، بافق، تفت، صدوق، يزد و دو تیم از میبد بر روی تشك رفتند كه در بخش انفرادي مهدی طالبی از شهرستان میبد، امین میر حسینی از یزد، حمید خداوردی از میبد، آرمان خاکسار از صدوق، بابک علی نژاد از اردکان، مرتضی مودیان از يزد، مسعود خسروی از تفت عنوان هاي برتر اوزان مختلف را از آن خود كردند.



تیم فوتبال اتکا گلستان میهمان خود سنگ آهن بافق را مغلوب کرد



در هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال دسته یک کشور تیم فوتبال اتکا گلستان با نتیجه 2 بر صفر سنگ آهن بافق را شکست داد.



در این دیدار گل های اتکا را قاسم اکبری و معین نظام اسلامی در دقایق 74 و 89 به ثمر رساندند.



داور مسابقه قاسم اکبری و محمدعلی حسینی از تیم اتکا را با کارت زرد جریمه کرد و هادی عزیزی بازیکن تیم سنگ آهن بافق نیز پس از پایان بازی به علت اهانت به داور ،کارت قرمز دریافت کرد.



اتکا با این پیروزی با 29 امتیاز به رده هفتم جدول رده بندی صعود کرد و سنگ آهن بافق نیز با 27 امتیاز در رده نهم قرار گرفت.



هفته بیست و چهارم این رقابت ها دهم فروردین سال آینده برگزار می شود.