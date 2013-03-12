ساخت مبدل های حرارتی صرفه جویی 30 درصدی انرژی را به دنبال داشت

به گزارش خبرنگار مهر، انوشيروان فرشيديان ‌فر، دوشنبه شب در مراسم رونمايي از بزرگترين مبدل حرارتي صفحه‌اي جهان در آمفي تئاتر دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي اظهار کرد: هزينه ساخت اين مبدل حرارتی يک سوم هزينه نوع خارجي آن است و با این اقدام از خروج ميليون ها دلار ارز از کشور جلوگيري شده است.

سرپرست تيم طراحي مبدل حرارتي صفحه‌اي با تاکید بر اینکه سطح حرارتي اين مبدل 1400متر مربع و وزن آن بيش از 17 تن است، گفت: اين مبدل‌ براي شيرين‌سازي گاز طبيعي و توليد اوره، آمونياک، کودشيمايي کاربرد دارد.

فرشيديان فر بیان کرد: این مبدل حرارتی به عرض يک‌ متر و 30 سانتيمتر و ارتفاع سه متر و 60 سانتيمتر بوده و طول آن پنج متر است.

وی تصریح کرد: در جهان شش واحد صنعتي اقدام به ساخت مبدل‌هاي حرارتي صفحه‌اي مي‌كنند كه يكي از اين واحدها مشهد است.

سرپرست تيم طراحي مبدل حرارتي صفحه‌اي از تولید هزار دستگاه مبدل حرارتی صفحه ای خبر داد و افزود: سالانه هزار دستگاه مبدل حرارتي صفحه‌اي در اندازه‌هاي مختلف توليد مي‌ شود.

فرشيديان فر گفت: مبدل‌هاي صفحه‌اي حرارتي در مجتمع‌هاي فولاد، تاسيسات حرم رضوي، فرودگاه مهرآباد و بيمارستان فوق تخصصي رضوي و پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي استفاده شده است.

مدرک گرایی فراموش شود

در ادامه علي اكبري، مسئول ارتباط دانشگاه و صنعت دانشگاه فردوسي با بیان اینکه باید مدرک گرايي را فراموش کنيم گفت: ضروری است همه ما در مسیر علم و فناوری گام برداریم.

مسئول ارتباط دانشگاه و صنعت دانشگاه فردوسي اظهار كرد: با به فراموش سپردن مدرک گرایی می توان در مسير علم و فناوري براي توليد علم گام برداشت.

اكبري بیان کرد: دانشگاه فردوسی به منظور حمایت از علم و فناوری از طرح هاي پژوهشی اساتيد و دانشجويان حمايت مي‌کند و اين طرح‌ها را به توليد مي‌رساند.

وی گفت: این دانشگاه آمادگی دارد تا از طرح ها و اختراعات ثبت نشده نیز حمایت کند و دانشجوياني که طرح‌هاي نويي دارند می توانند طرح‌هاي خود را با دانشگاه در ميان بگذارند.

مسئول ارتباط دانشگاه و صنعت دانشگاه فردوسي با اشاره به وظیفه اساتید دانشگاه هم اظهار كرد: استادان بايد امکانات مناسب را فراهم و تجربيات خود را در دسترس دانشجويان قرار دهند چرا که از این طریق دانشجويان می توانند در مسير توسعه گام بردارند.



