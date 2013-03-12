الحاق مضامین جدید به آیین نامه انضباطی دانشجویان پزشکی/ دفاع از حقوق دانشجویان

دکتر محمدحسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آیین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت: آخرین نسخه آیین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 87 توسط وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری به امضا رسید که تاکنون نیز در حال اجرا است.

وی ادامه داد: هم اکنون به لحاظ حقوقی و نیز به لحاظ شکلی و شمولیت نسبت به تخلفات در این آیین نامه با نقص هایی روبرو شده ایم که براین اساس دو تیم کارشناسی از شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت و شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم در تلاش برای رفع این نقایص تشکیل شد و بررسی موارد موجود در دستور کار قرار گرفت.

آیتی با بیان اینکه این دو تیم پیشنهادات اصلاحی خود در مورد آیین نامه انضباطی دانشجویان را ارائه دادند، اضافه کرد: در آیین نامه جدید آخرین تغییرات مدنظر اعلام شده و از نظر ما کار به اتمام رسیده است که این آیین نامه هم اکنون به دایره حقوقی وزارتخانه ها ارجاع شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه این آیین نامه در صورت تایید دایره حقوقی وزارتخانه ها با امضای دو وزیر قابل ابلاغ به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است، خاطر نشان کرد: هم اکنون منتظر تصویب نهایی دایره حقوقی دو وزارتخانه هستیم که تاکنون نیز دو جلسه آن برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه در آیین نامه جدید به مصادیق و مضامین جدیدی از تخلفات اشاره شده است، افزود: در این آیین نامه اختلاف نظرهای مربوط به امور انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور و نیز ابهامات موجود در آیین نامه قبلی، رفع شده است.

به گفته آیتی در مجموع آیین نامه جدید انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، نسبت به آیین نامه فعلی، مدافع حقوق دانشجویان خواهد بود و به زودی تصویب می شود.