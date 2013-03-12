آغاز رقابت 74 جودوکار روی تاتامی تهران/ غیبت سه عضو تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه کشی این مسابقات شب گذشته در محل مجموعه ورزشی برگزار شد و طی جودوکاران شرکت کننده رقبای خود را شناختند. این مسابقات با حضور تیم هایی از گرجستان، ارمنستان و تونس به همراه 5 تیم داخلی از ساعت 9 صبح رقابتهای خود را در سالن شهید افراسیابی آغاز کردند.

با صلاحدید کادر فنی و موافقت مدیرتیم های ملی جودوکاران شاخص تیم ملی کشورمان از جمله جواد مهجوب، محمد جمالی ، امیرقاسمی نژاد در این مسابقات حضور نخواهند داشت. جلوگیری از تشدید آسیب دیدگی های جزیی و میدان دادن به جوانان دلیل اصلی شرکت نکردن این سه جودوکار عنوان شده است.

برنامه دور نخست بازیها:

وزن 60- کیلوگرم: (11 جودوکار) فرهاد سحیب از تونس- بهزاد عابدی ، علی سلحشور(استراحت) ، ناصرناصری پور- واردانیان از ارمنستان ، گریگورآوانیان از ارمنستان- احد قاسمی ، بهزاد وحدانی (استراحت) ، گريگوربراشويلی از گرجستان- آرش قربانی ، فرج دوجیبی از تونس (استراحت)

وزن 66- کیلوگرم: (14 جودوکار) ، تات لادزه از گرجستان – آرش آقایی ،حمیدرضا بهرامی – هاراتونیان از ارمنستان ،حسین خلفونی از تونس – احسان بهرامیان ، محمدآسیابی(استراحت) ، باسم میتری از تونس – مختار خورنگ ،لالاشویلی از گرجستان – بهزاد محرمی ، قاسم نوری زاده – واروسیان از ارمنستان ، مهدی دلیریان(استراحت)

وزن 73- کیلوگرم: (15 جودوکار) ،حمزه برحومی از تونس – مجید تاجری ، امیرحسین خادمیان(استراحت) ،آرمن نازاریان از ارمنستان – وحید بنا ،الیاس علی اکبری – زوراب نوزادزه از گرجستان ، راقب از تونس – محسن عبیدی ، سعید مولایی – آفاسیدزه از گرجستان ، محمدعزیز قزوانی از تونس – امید تیزتک ، مهرداد زمانی – انیس بن خالد از تونس

وزن 81- کیلوگرم: (13 جودوکار) ، بن حسن از تونس – طیب طالبی ، کارپاتیان از ارمنستان (استراحت) ، لاشازوربیانی از گرجستان – حسین خدامرادی ، انیس بن خالد از تونس (استراحت) ، یاسوبی از تونس – سعید عابدی ، پاپانوشویلی – سعید مرادی ، بن عامر از تونس – علی دهقان ، علیرضا شیری(استراحت)

وزن 90- کیلوگرم: (8 جودوکار) ، گاواچیلینی از گرجستان – مسعود خرابات ، علی عبدالعلیزاده – یوسف بدرا از تونس ، کارن جانویان از ارمنستان – حمید رضا فتوتی ، سید علی اصغر موسوی – فرید عساکره

وزن 100- کیلوگرم: (7 جودوکار) ، شایان نصیرپور – پویا عین علی ، مهرداد سیدی(استراحت) ، هاکوپ آراکلیان از ارمنستان – حجت رهنما ، انیس بن خالد از تونس – قاسم احدی ،

وزن 100+کیلوگرم: ( 6 جودوکار) ، ابراهیم قجر – ناصرعابدی ، فرشاد پیری پور (استراحت) ، بوگادزه از گرجستان – امین هومن ، سعید خسروی نژاد (استراحت)

