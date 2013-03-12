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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۲

برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا؛

جودوکاران کاتارو پنجشنبه راهی سنگاپور می‌شوند

جودوکاران کاتارو پنجشنبه راهی سنگاپور می‌شوند

اعضای تیم ملی کاتای ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا پنجشنبه شب راهی سنگاپور می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو ایران در بخش کاتا با نام آزاده سرافراز شهید سیدعلی اکبر ابوترابی پنجشنبه شب برای حضور در سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا تهران به قصد سنگاپور ترک می‌کند. این تیم ساعت 21:45 پنجشنبه 24 اسفندماه تهران را به قصد دوحه ترک خواهد کرد و پس از 12 ساعت توقف در هتل فرودگاه، راهی سنگاپور شده و ساعت 12 عصر جمعه وارد محل برگزاری این مسابقات می‌شود.

محمدعلی نودهی و امیر فرزانه حصاری در  در ناگه نوکاتا، مجتبی باجلان و سیدرضا روحانی در کاتامه نوکاتا، سیدحسین محمودی و حسن روشنایی در کیمه نوکاتا، محمدحسن نجفی و علیرضا کریمی ناصر در کودوکان گوشین جوتسو و محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در جونوکاتا نفرات اعزامی تیم ملی ایران به این مسابقات هستند.

محمدعلی رستگار رئیس فدراسیون به عنوان سرپرست، داود میقانی به عنوان سرمربی و فرهاد شکیبی به عنوان داور تیم اعزامی ایران به این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

سومین دوره مسابقات جودو قهرمانی آسیا در بخش کاتا 27 اسفندماه در سنگاپور برگزار می‌شود و تیم اعزامی ایران دوشنبه 28 اسفندماه به تهران باز می‌گردد.
 

کد مطلب 2016800

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