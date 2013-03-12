به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران رشته تنیس روی میز همواره با مشکلاتی از جمله تامین سالن و امکانات مورد نیاز، حضور مربیان با دانش فنی بالا و برگزاری مسابقات منظم و مشکلاتی از این دست مواجه بوده‌اند که توجه بیشتر مسئولان می‌تواند این مشکلات را مرتفع سازد.

رئیس هیئت تنیس روی میز گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت ما از نظر بودجه در مضیقه است و مشکل اصلی ما نداشتن مربی کار بلد است که نداشتن مربی نیز دوباره به مسائل مالی بر می‌گردد.

اسکندر احمدی ادامه داد: در سالی که گذشت اعتبار چندانی به ما تعلق نگرفت در حالی که هزینه های ما بسیار بالاست و به عنوان مثال فقط یک توپ پینگ پنگ هزار تومان است و به جز این ما هزینه اجاره سالن، خرید میز و اعزام به مسابقات را داریم.

حتی یک توپ هم از هیئت استان نگرفته‌ایم

وی در ادامه افزود: هیئت پینگ پنگ استان نیز قول مساعدت و کمک مالی دادند ولی هیچ کمکی به ما نشد حتی در حد یک توپ؛ در حالی که تیم گناوه در رده سنی پیشکسوتان، نوجوانان و نونهالان مقام‌های استانی دارد و در این چند سال اخیر در رده های پایه تیم ما همیشه مقام آور بوده است.

احمدی یادآور شد: ما در سال 92 به این فکر هستیم که بچه‌های هیئت را به کلاس های مربیگری بفرستیم و با توجه به نبود بودجه این را تنها راه برای ارتقای سطح پینگ پنگ می دانیم.

وی تصریح کرد: ما همچنین در تقویم ورزشی سال 92 قصد برگزاری لیگ پینگ پنگ در سطح شهرستان را داریم که ورزشکاران گناوه را به چند تیم تقسیم کنیم و به صورت لیگی مسابفه برگزار کنیم و تیم‌ها می توانند بازیکن آزاد از خارج شهرستان به تیم خود اضافه کنند.

احمدی اضافه کرد: بچه ها در این چند سال خیلی پیشرفت کرده اند، بوشهر و برازجان همیشه درسطح بالایی بوده اند ولی در مقابل دیگر شهرستان‌ها پیشرفت چشم گیری داشته ایم.

وی افزود: از مسئولان خواهشمندم که در سطح اعتبارات توجه بیشتری به ما داشته باشند، مثلا در سطح استان مسابقات آزاد به صورت هفتگی برگزار می شود ولی متاسفانه ما به خاطر هزینه های ورودی و هزینه ایاب و ذهاب نمی توانیم شرکت داشته باشیم و این در حالی است که استقبال در بین بچه ها بسیار زیاد است.

لزوم برگزاری منظم مسابقات تنیس روی میز در نقاط مختلف

یکی از قهرمانان سابق تنیس روی میز استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات این رشته ورزشی در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: عدم برگزاری منظم مسابقات استانی تنیس روی میز یکی از مشکلات مهم در این زمینه است.

وحید رضائی ادامه داد: مسابقه یکی از مهمترین عامل برای پیشرفت ورزشکاران است که در تنیس روی میز برگزاری منظم مسابقات در رشد کیفی ورزشکاران تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

کرامت علایی از دیگر قهرمانان این رشته ورزشی نیز به خبرنگار مهر گفت: در سال‌های قبل شاهد برگزاری منظم مسابقات در رده‌ها و در سطوح و مناطق مختلف استان بوشهر بودیم ولی متاسفانه در حال حاضر این مسابقات در سطح شهرها و شهرستان‌های استان به خوبی پیگیری نمی‌شود و باعث شده تا ورزشکاران تنیس روی میز به خوبی این رشته ورزشی را دنبال نکنند.

نصراله پورعالی از ورزشکاران تنیس روی میز استان بوشهر نیز به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر وضعیت تنیس روی میز خوب است ولی کمبود مربی داریم که به طور اصولی با بچه ها کار کند و مسئولان هیات استان باید مدام مسابقه برگزار کنند چون این تورنمنت ها باعث افزایش توانایی بازیکنان می شود.

سالن اختصاصی نداریم/ استفاده از نصف سالن کشتی

یکی از پیشکسوتان تنیس روی میز استان بوشهر نیز به مهر گفت: در حال حاضر استقبال از ورزش تنیس روی میز در گناوه بسیار خوب است و بازیکنان خوبی در رده پایه در اختیار داریم ولی به خاطر نداشتن بودجه نمی توانیم یک مربی خوب و با کلاس بالا در اختیار بگیریم که سطح توانایی بچه ها را بالا ببرد.

بهادر قائدی اظهار داشت: ما سالن اختصاصی نداریم و نصف سالن کشتی را به ما اختصاص داده اند و هر موقع مسابقات کشتی باشد تمرینات ما تعطیل می شود.

وی یاد آور شد: حدود سال‌های 1370 که ما پینگ پنگ بازی می کردیم و عضو تیم منتخب شهرستان بودیم همواره از نفرات برتر استان بودیم ولی بعد از ما متاسفانه چند سالی به طور کلی پینگ پنگ در گناوه محو شد و به حالت رکود در آمد.

قائدی در ادامه بیان داشت: خوشبختانه با تلاش بچه‌های قدیمی این رشته مانند آقایان جلیل جهازی، اسکندر احمدی و دیگر دوستان این رشته مهیج دوباره در گناوه شکوفا شد و تمرینات خوبی انجام می دهیم، امیدوارم که این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.

برگزاری 50 دوره مسابقه تنیس روی میز

رئيس هیئت تنیس روی میز استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال 91 سال سختي براي تمامي رشته هاي ورزشي استان بود و هيات پينگ پنگ هم از اين جريان مستثني نبوده ولي با اين تفاصيل ما نسبت به سال قبل تلاش بيشتري داشتيم و با گرفتن اسپانسر مالي توانستيم سال خوبي را نسبت به سال‌هاي گذشته و ديگر هيات‌ها پشت سر بگذاريم.

سيروس صادرپور افزود: ما توانستيم در تمامي رده‌هاي سني مسابقات قهرماني استان را برگزار کنیم و بيش از 50 مسابقه در رده‌هاي سني مختلف در دو قسمت آقايان و بانوان در سال 91 برگزار شد.

وي همچنين خاطرنشان كرد: ما به تمامي هيات‌هاي فعال شهرستان‌ها كه در مسابقات استاني شركت كردند كمك مالي و وسيله‌اي كرده‌ايم و بيشترين كمك را به شهرستان دشتستان كرده ايم.

مشکلات مالی باعث عدم حضور هیئت شهرستان‌ها در مسابقات می‌شود

صادرپور افزود: ما در سال 90 نزديك به 35 ميليون تومان هزينه كرديم در صورتي كه فدراسيون فقط چهار ميليون به ما كمك كرده بود و امسال نيز ما حدود 40 ميليون هزينه كرده ايم و فدراسيون فقط 12 ميليون كمك مالي به ما داشته است.

وی ادامه داد: دشتستان فعال‌ترين شهرستان استان در رشته تنیس روی میز است و بعد از آن بوشهر و سپس گناوه،تنگستان، خارگ، دير و... هستند ولي متاسفانه به دليل نبودن بودجه شهرستان‌ها در تمامي مسابقات شركت نمي‌كنند و فقط در رده‌هايي حضور مي يابند كه اميد به كسب مقام دارند.

رئيس هیئت تنیس روی میز استان بوشهر در پايان از مسئولان استان خواست به جوانان كمك كنند و بيشتر از اين روي جوانان سرمايه گذاري کنند

وي هدف خود از حضور در ورزش را مسائل مالي ندانست و بیان داشت: هدف من در این عرصه كمك كردن براي رشد و موفقيت جوانان است.

گزارش: اسماعیل کشتکار