به گزارش خبرگزاری مهر، تحقيقات پليس براي دستگيري اين فرد زماني آغاز شد كه پليس فتا در راستاي کنترل فضاي مجازي وبلاگي را شناسايي كرد كه در امر فروش اطلاعات شخصي افراد فعاليت مي كرد.

رئیس پلیس فتا استان زنجان با بيان اين مطلب گفت: با شناسايي اين وبلاگ تلاش براي شناسايي و دستگيري عامل يا عاملان آن آغاز شد .

سرهنگ نصرت الله امیری افزود: در ادامه تحقيقات پليس دريافت كه عامل ايجاد كننده فردي است ساكن شهرستان ابهر كه مخفيگاه وي شناسايي و در اقدام غافلگيرانه دستگير و به پليس فتا منتقل شد.

وی افزود: با ارائه دلايل و مدارك وي به فروش اطلاعات شخصي افراد در قبال دريافت شارژ تلفن همراه اعتراف و اعلام كرد در سير فضاي مجازي با وبلاگ مشابهي آشنا شده و تصميم گرفتم چنين وبلاگي ايجاد كنم تا اينكه توسط پليس شناساييي و دستگير شدم.

رئيس پليس فتاي استان زنجان به مردم و كاربران اينترنت توصيه كرد فريب افراد سودجو ،كلاهبردار و فرصت طلب را نخورده و ضمن توجه به عواقب اعمال مجرمانه در فضاي سايبري توجه داشته کنند كه در اختيار قرار دادن اطلاعات شخصي افراد جرم بوده و پليس با متخلفان برخورد شديد و قانوني مي كند.

كلاهبرداري كارت به كارت

فردي با مراجعه به طلا فروشي در شهرستان خرمدره از توابع استان زنجان در قبال خريد سكه درخواست پرداخت وجه آن از طريق انتقال از كارت عابر بانك به كارت فروشنده مي كند غافل از اينكه ترفندي براي اجراي نقشه كلاهبرداري بود.

صاحب يک مغازه طلافروشي در شهرستان خرمدره به پليس آگاهي رفت تا از يك كلاهبردار حرفه اي شكايت كند .اين فرد به ماموران گفت:فردي براي خريد سكه وارد مغازه شد و درخواست خريد دو سكه بهار آزادي كرد.

مقرر شداين فرد در قبال خريد اين دو سكه مبلغ دو ميليون و 990 هزار تومان بپردازد كه خريدار اعلام كرد وجه نقد همراه ندارم شماره كارت عابر بانك خود را بدهيد تا اعلام كنم اين وجه به حساب شما كارت به كارت شود.

بدون اين كه شك كنم شماره كارت را اعلام و پس از واريز وجه سكه ها را در اختيار وي قرار دادم تا اين كه فرداي آن روز فردي تماس گرفت و اعلام كرد كه وجوه واريزي به اشتباه به حساب شما واريز شده است دريافتم كه موضوع كلاهبرداري بوده و حسابم مسدود شده است.

فرمانده انتظامي شهرستان خرمدره با بيان اين مطلب گفت: تحقيقات در اين زمينه آغاز كه با بررسي سرنخ هاي به دست آمده ماموران موفق شدند متهم را شناسايي و دستگير كنند.

سرهنگ مظاهر ریا سوند با بيان اينكه اين كلاهبرداري با همدستي فردي ديگر صورت گرفته است گفت: تحقيقات تكميلي در اين خصوص ادامه دارد.

وی، به منظور پيشگيري از اين گونه سرقت ها توصيه كرد :اطلاعات حساب بانكي خود را در اختيار ديگران قرار نداده وقبل از اطمينان از ديگران درخواست انجام امورات بانكي نكنند.

برگزاری کارگاه‌های پیشگیری از اعتیاد برای 2300 مددجوی زنجانی

سرپرست مدیریت امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از برگزاری کارگاه‌های پیشگیری از اعتیاد برای 2300 مددجوی زنجانی خبر داد.

محمد رضا صراط افزود: تا پایان بهمن ماه امسال کارگاه‌های پیشگیری از اعتیاد در قالب 72 جلسه برای مددجویان کمیته امداد استان زنجان برگزار شده است که این تعداد در مقایسه با سال قبل 125 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه‌های پیشگیری از اعتیاد برای 2 هزار 378 مددجوی کمیته امداد استان زنجان افزود: از نظر تعداد مددجویان شرکت کننده در این دوره‌ها نیز شاهد افزایش 300 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

سرپرست مدیریت امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به اینکه گروه‌های هدف شرکت کننده در این دوره‌های از قشرهای مختلف تحت حمایت این نهاد بودند، اضافه کرد: با آمار گرفته شده در دوره‌های برگزار شده 590 نفر از زنان سرپرست خانوار، 273 نفر از کودکان در معرض خطر، یک هزار و 417 نفر نیز از جوانان و نوجوانان دارای سرپرست زندانی و 108 نفر از زنان سرپرست خانوار دارای همسران در معرض خطر و زنانی که همسر آنها معتاد است، در این دوره‌های حضور داشتند.

وی در ادامه به مباحث مطرح شده در این کارگاه‌ها اشاره داشت و گفت: تشریح عوامل گرایش به اعتیاد، اثرات مخرب این ماده اعتیاد‌آور در جامعه، آگاه‌سازی جامعه هدف از تاثیرات مواد مخدر در روح و جسم افراد و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد از جمله مباحثی است که در این دوره‌ها به مددجویان آموزش داده شده است.