به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس يونس حسين پور- مسئول طراحي نرم‌افزار چندرسانه‌اي شهداء دانشگاه صنعتي اميركبير با اشاره به هدف از طراحي اين نرم افزار گفت: با توجه به اينكه اين نرم افزار مرتبط با شهدا است سعي شد تا اسم و ياد شهدا براي جامعه به ويژه دانشگاهيان پر رنگ‌تر شود زيرا مي‌تواند بر روي افكار جوانان اثرگذار باشد.

وي با بيان اينكه طراحي اين نرم‌افزار توسط گروهي متشكل از پنج نفر انجام شد، ادامه داد: برای طراحی اين نرم افزار در مرحله نخست شهدا براساس دانشكده‌ها تقسيم بندي شدند كه با ورود به بخش مورد نظر مي‌توان به زندگي‌نامه،وصيت‌نامه،‌خاطره و يا مطلبي مربوط به وي دسترسي پيدا كرد.

حسین پور با بیان اینکه در بخش ديگر این نرم افزار شهدا براساس خوابگاه‌هاي دانشگاه تقسيم بندي شدند، اظهار داشت: از آنجایی که خوابگاه‌هاي دانشگاه براساس اسامي شهداء نامگذاري شده‌اند، از این رو هر فردي با ورود به اين بخش مي‌تواند اطلاعات مورد نظر را بدست آورد.

مسئول طراحي نرم‌افزار چندرسانه‌اي شهداء دانشگاه صنعتي اميركبير تعداد شهدای این دانشگاه را 94 شهيد ذکر کرد و یادآور شد: در اين نرم افزار بخشي نيز به شهداي گمنام دانشگاه اختصاص داده شده است كه در سال 87 تشييع شدند.