همایش بررسی نسل سوم تلفن همراه در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از کارشناسان علوم تربیتی حوزه علمیه قم در این همایش گفت: سیم کارت های رایتل بنیان های ارزشی و اخلاقی ما را از بین برده و باعث از بین رفتن بهداشت روانی در جامعه می شود.



حجت الاسلام سید محمد رضا موسوی افزود: استفاده از رایتل مایه ایجاد انحراف فکری و اعتقادی جوانان است و حیا و عفاف در بین دختران را خدشه دار کرده و با یک عکس یا فیلم مستهجن ایمان جوانان ما تخریب خواهد شد.



وی با بیان این که بسیاری از خانواده ها به دلیل یک پیامک از هم پاشیده شده اند و اگر تصویر در تلفن های همراه وارد شود خانواده ها با مشکل مواجه خواهند شد، گفت: فیس بوک شبکه ای است که افراد بدن های برهنه خود را بر روی آن قرار می دهند، این معضل در نسل سوم تلفن های همراه به شدت توسعه پیدا کرده و ضمن از بین بردن بنیان های ارزشی و اخلاقی باعث از بین رفتن بهداشت روانی در جامعه خواهد شد.



وی رایتل را وسيله‌اي ارتباطي چند رسانه‌ای نام برد که می‌تواند شامل تلویزیون، اینترنت و ماهواره نیز شود و افزود: بسیاری از کشورهای دنیا از تکنولوژی نسل سوم تلفن همراه استفاده می‌کنند و رایتل ضمن دارا بودن از سرعت بالای اینترنت تمام آسیب‌های موجود درتلویزیون، ماهواره و موبایل را همزمان همراه با خود دارد.



موسوی گفت: شرکت رایتل آثار خوب این سیستم را در در حوزه های پزشکی و تربیتی چون آگاهی لحظه به لحظه از وضعیت فرزندان در مهدکودک، حضور به موقع در کلاس های درس به صورت غیرحضوری،مشاوره پزشکی و کارآفرینی به عنوان فواید بیان شده است.



وی بیان داشت: رایتل مجموعه ای از چند رسانه ماهواره و اینترنت است و 90 درصد اطلاعات موجود در اینترنت تبلیغات تجاری، 5 درصد اطلاعات مستهجن و مابقی مطالب علمی و فرهنگی است اما مراجعه به اطلاعات مستهجن شامل بیشترین مراجعات به اینترنت است.

مباحث فرهنگی دغدغه اصلی حوزه های علمیه است

وی با بیان این که مباحث فرهنگی دغدغه اصلی حوزه های علمیه است گفت: یکی از مشکلات اساسی جامعه ما این است که مسایل فکری و فرهنگی در اولویت اول زندگی ما قرار ندارد.



وی اظهار داشت: از ابتدای زندگی فرزندان ما دغدغه های زیستی آن ها و نیازهای زیستی آنان به عنوان اولویت اول قرار می گیرد و دغدغه های فکری و فرهنگی آنان کمتر مورد توجه خانواده ها قرار می گیرد.



وی گفت:دغدغه فرهنگی باید در جامعه ما حاکم شود اما بیشتر دغدغه اقتصادی و زندگی دنیوی بر مردم حاکم است و به تبع آن بسیاری از ضد فرهنگ ها ممکن است وارد خانواده ها شود.



کارشناس علوم تربیتی اظهار داشت: مهم ترین ابزار برای تهاجم فرهنگی استفاده از رسانه است، ما در جمهوری اسلامی زندگی می کنیم اما همه جای جامعه حضور و بروز فرهنگ غرب را می بینیم.



وی گفت: استفاده از تکنولوژی جدید باید قوانین و کنترل های مناسب را به همراه داشته باشد تا کاربرد مناسب و حساب شده ای را در جامعه داشته باشد و در این بین باید تکنولوژی های مفید شناسایی شوند.