به گزارش خبرنگار مهر، راز جنایتهای سیاه مرد شیطان صفت 26 بهمن سال گذشته همزمان با شکایت پدرو مادر دختر بچه ای در کلانتری 20 مشهد فاش شد. آنها در شکایت خود گفتند: امروز مردی دخترمان را در خیابان ربوده و او را در بیابان های اطراف شهر مورد آزار و اذیت قرار داده است. پس از این شکایت پرونده با دستور قاضی کاظمی برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری مرد شیطان صفت

کارآگاهان پلیس آگاهی با کمک نیلوفر مشخصات مرد تبهکار و خودروی او را به دست آورده و به بررسی نامحسوس در اطراف مدارس دخترانه پرداختند. پس از دو هفته تعقیب و مراقبت سرانجام تیم جنایی ردپای مرد 63 ساله ای به نام اسماعیل را در این ماجرا کشف کرده و او را در عملیاتی غافلگیرانه در منطقه قاسم آباد مشهد شناسایی و دستگیر کردند.

در حالی که متهم دربازجویی ها به ربودن و آزار و اذیت دخترک اعتراف کرده است، تیم جنایی در جریان بررسی های تخصصی خود ردپای مرد شیطان صفت را در چند پرونده کودک ربائی دیگر در شهر مشهد کشف کردند.

اعتراف به 11 کودک ربائی



در ادامه بازجویی ها از متهم در شعبه 621 مجتمع قضائی کامیاب، او به آزار و اذیت 11 دختر بچه اعتراف کرد و گفت: با پرسه زدن در اطراف مدارس دخترانه طعمه های خود را شناسایی کرده و آنها را به بهانه های مختلف سوار ماشین خود می کردم. اگر در طول مسیر دختر بچه شروع به داد و فریاد می کرد او را تهدید می کردم که در یک قفس پر از سگ رهایش می کنم تا طعمه سگهای گرسنه شود.



اعترافات جدید

همزمان با آغاز تحقیقات در این شعبه و انتشار خبر دستگیری و اعترافات مرد تبهکار تعداد شاکیان او به بیش از 53 نفر افزایش یافت. در جریان تحقیقات مشخص شد اسماعیل از 3 سال قبل جنایت سیاه خود را آغاز کرده و با پرسه زدن در اطراف مدارس ابتدایی دخترانه طعمه هایش را در محل های خلوت شناسایی می کرد. بازپرس جنائی مشهد- پس از تحقیق از روباه پیر و شاکیان چهار اتهام را به او تفهیم کرد و پرونده برای رسیدگی بیشتر در اختیار کارآگاهان آگاهی غرب مشهد قرار گرفت. اعمال منافی عفت با اکراه، آدم ربایی با وسیله نقلیه، ایراد صدمه بدنی و کودک آزاری جنسی و جسمی چهار اتهامی است که به مرد شیطان صفت تفهیم شده است.

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، بازپرس شاکیان را برای بررسی میزان صدمات وارد شده به آنها به پزشکی قانونی معرفی کرد. همچنین به تیمی از متخصصان ماموریت داد با انجام آزمایش های تخصصی سلامت روحی و روانی روباه پیر را بررسی کنند. پزشکان نیز پس از معاینه مرد شیطان صفت در گزارش خود سلامت روحی و روانی متهم را تائید کردند.

قرار مجرمیت برای متهم

پس از تکمیل تحقیقات برای مرد شیطان صفت؛ پرونده او با صدور کیفرخواست به اتهام مفسد فی الارض به دادگاه انقلاب فرستاده شد. قاضی دادگاه انقلاب نیز پس از بررسی پرونده مرد شیطان صفت را از اتهام افساد فی الارض تبرئه کرد.

با صدور حکم دادگاه، دادستان مشهد به این حکم اعتراض کرد. در اعتراض دادستان اعلام شده است اقدامات این متهم از مصادیق این جرم بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد پس از تبرئه متهم گفت: با توجه به اهمیت این پرونده نزد افکار عمومی نظارت ویژه ای بر آن وجود دارد و مراحل قانونی رسیدگی به این اتهامات ادامه دارد.

تائید تبرئه در دیوان عالی کشور

با اعتراض دادستان مشهد به رای دادگاه انقلاب پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

قاضی سعید عمرانی رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور در این باره به مهر گفت: این پرونده با اعتراض دادستان مشهد به رای دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور فرستاده شده که قضات شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده حکم دادگاه انقلاب در خصوص تبرئه متهم از اتهام افساد فی الارض را تائید کردند.



وی افزود : پرونده برای رسیدگی به اتهام اعمال منافی عفت و آدم ربایی به دادگاه کیفری استان فرستاده می شود.