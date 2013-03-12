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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۳۹

در بابل/

گام نخست نیروی زمینی تهران برای قهرمانی لیگ دسته یک بسکتبال کشور برداشته شد

گام نخست نیروی زمینی تهران برای قهرمانی لیگ دسته یک بسکتبال کشور برداشته شد

بابل - خبرگزار یمهر: تیم نیروی زمینی تهران، گام نخست برای قهرمانی مسابقات این فصل دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور را در شهرستان بابل محکم برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که شامگاه دوشنبه با رقابت دوره تیم های کاله مازندران، تکماش قزوین و نیروی زمینی تهران در سالن ورزشی شهید سجودی بابل آغاز شد، تیم نیروی زمینی تهران در دیدار با تیم تکماش قزوین به برتری 72 بر 67 دست یافت تا شیرینی اختلاف پنج امتیازی این مسابقه برای تیم نیروی زمینی بیشتر احساس شود.

سه تیم شرکت کننده در این مسابقات پیش از این جواز حضور در مسابقات فصل آینده لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را کسب کردند و برای تعیین تیم اول تا سوم مسابقات امسال لیگ دسته یک در بابل به مصاف هم می روند.

از همین رقابتها عصر سه شنبه تیم کاله مازندران میزبان مسابقات به مصاف تیم نیروی زمینی تهران خواهد رفت که در صورت برتری تیم تهرانی، قهرمان مسابقات این فصل لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور خواهد شد.

روز چهارشنبه تیم تکماش قزوین با کاله مازندران مسابقه خواهد داد.

 

کد مطلب 2016823

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