وقوع هشت زمین لرزه در گچساران/ بزرگترین زلزله 3.2 ریشتر

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته نیز چهار زمین لرزه این شهر را لرزاند که بزرگترین آن 3.2 درجه در مقیاس ریشتر بوده است.

شامگاه روز دوشنبه زمین لرزه ای نسبتا خفیف این شهر را لرزاند که مرکز لرزه نگاری کشور شدت آن را 2.4 ریشتر و زمان وقوع آن را ساعت 19 و 19 دقیقه ثبت کرده است.

ساعت دو و 27 دقیقه بامداد امروز سه شنبه هم زلزله ای با قدرت 3.2 ریشتر گچسارانی ها را از خواب بیدار کرد و 10دقیقه بعد هم زلزله ای با قدرت 2.6 ریشتر این شهر را دوباره لرزاند.

سحرگاه امروز هم دو زمین لرزه هردو با قدرت 2.2 ریشتر به وقوع پیوستند که مرکز لرزه نگاری زمان آنها را ساعت پنج و 55 دقیقه و شش و 34 دقیقه ثبت کرده است.

این زمین لرزه ها خسارتی در پی نداشتند.

شنبه شب و یکشنبه هم سه زمین لرزه این شهر نفت خیز را لرزانده بود.