سالانه 5 هزار پرواز از فرودگاه بین المللی زاهدان انجام می شود

حسن اعرابی مقدم در گفتگو با مهر اظهارداشت: در 11طی ماه گذشته سال جاری بيش از چهار هزار و 700 پرواز از فرودگاه بين المللي زاهدان انجام شده است که تا پایان سال به مرز 5 هزار پرواز خواهد رسید.

وی افزود: ارائه سرويس هوانوردي از این فرودگاه به مقاصد خارج از کشور 388 پرواز بین المللی بوده است.

وی پرواز های داخلی از فرودگاه بین المللی زاهدان را به مقاصد تهران، مشهد ، شيراز ، اصفهان ، كرمان، چابهار و گرگان عنوان کرد و گفت: پرواز های بین المللی از این فرودگاه نیز به مقاصد بغداد ، نجف ، جده ، مدينه ، دبي ، كراچي و كويته بوده است.

اعرابی مقدم با بیان اینکه در طول اين مدت تعداد 441 هزار و 600 مسافر از فرودگاه بين المللي زاهدان جابجا شده است ادامه داد: در همین مدت به میزان چهار هزار و 100 تن بار از طريق این فرودگاه به مقاصد مختلف حمل شده است.

وي همچنین از آمادگي فرودگاه بين المللي زاهدان به منظور ارایه خدمات هر چه بهتر به مسافران نوروزی خبر داد و افزود: هماهنگی لازم با تمامی واحد های مستقر در این فرودگاه از جمله پليس، بانك ، اورژانس و تاكسيراني در استقبال از مسافران نوروزی انجام شده است.