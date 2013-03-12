پروژه های آبخیزداری موجب استحصال 2 میلیارد متر مکعب آب در سیستان و بلوچستان شد

نبی یاری در گفتگو با مهر اظهارداشت: با اجرای پروژه های آبخیزداری در سطح استان بیش از دو میلیارد متر مکعب آب استحصال و از هدر رفت آن جلوگیری شده است.

وی افزود: این میزان آب استحصال شده به واسطه اجرای عملیات 110 بند خاکی تراکمی بزرگ و 370 هزار مورد سد خاکی و غیر تراکمی و همچنین 28 هزار مورد بند سنگی ملاتی کابیون و خشکه چین بوده است.

وی ادامه داد: مهار آبهای روان و ایجاد سد ها و بند های خاکی در سراسر استان بستر کاشت و نگهداری 60 هزار هکتار عملیات بیولوژیک درختکاری را در استان فراهم ساخته است.

یاری با بیان اینکه سیستان و بلوچستان دارای 5 حوزه آبخیزداری بزرگ با مساحت 17 میلیون هکتار است افزود: آبخیز داری با روش های نوین در استان توانسته بخشی از مشکلات کشاورزان و باغداران استان را رفع کند.

وی گفت: آبخیزداری سابقه دیرینه ای در استان دارد و در گذشته مردم ساکن در نواحی کوهستانی و جنوب استان با استفاده از دانش بومی و مبتنی بر مصالح موجود در منطقه نسبت به مهار آب اقدام می کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه آبخیزداری نوین و همچنین سنتی در استان تاکنون در بخش کشاورزی بسیار اثر بخش بوده است گفت: خوشبختانه در طی هشت سال گذشته اعتبارات این بخش نیز با افزایش دو برابری نسبت به 14 سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.