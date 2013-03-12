ميزان مشاركت خيرين مدرسه ساز در بجنورد رضايت بخش نيست

ابوالقاسم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاري خيرين مدرسه ساز در خراسان شمالي مبلغي معادل 80 ميليارد ريال اعتبار را در قالب ساخت مدرسه، اهداي زمين و كمك نقدي تعهد كرده اند.

وي با بيان اينكه اين ميزان كمك سال گذشته در چهارمين جشنواره خيرين مدرسه ساز خراسان شمالي تعهد شد، اظهار داشت: ارديبهشت ماه سال آينده، پنجمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان برگزار و ميزان عملياتي شدن اين تعهدهاي خيرين بررسي خواهد شد.

بابايي اضافه كرد: با وجود اينكه خراسان شمالي در زمره استان هاي محروم كشور قرار دارد اما در زمينه مشاركت خيرين مدرسه ساز، اين استان جزء استان هاي پيشرو كشور محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: اين فرهنگ و بسيج همگاني در امر مدرسه سازي، در برخي از شهرستان هاي خراسان شمالي همانند اسفراين بسيار چشمگير است اما در برخي از شهرستان هاي اين استان نيز ميزان مشاركت رضايت بخش نيست.

اين مسئول افزود: در حال حاضر در شهرستان بجنورد و در مركز استان، با وجود نياز مبرم به كمك خيرين در زمينه مدرسه سازي، متاسفانه ميزان مشاركت خيرين رضايت بخش نيست.

به گفته وي در شهرستان بجنورد مشكلات عمده اي در مدارس داخل شهر و روستاهاي اطراف وجود دارد و براي بهبود وضعيت موجود نيازمند افزايش مشاركت خيرين هستيم.

به گزارش خبرنگار مهر، چندي پيش رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز كشور گفته بود كه تاكنون خيرين مدرسه ساز كشور دو برابر كمك هاي دولت براي ساخت مدرسه در داخل و خارج كشور هزينه كرده اند.

محمدرضا حافظي اضافه كرده بود كه در حال حاضر در داخل كشور 400 هزار خير و در خارج كشور نيز 900 خير در امر مدرسه سازي فعال بوده و تاكنون 30 درصد كل مدارس احداث شده در كشور، توسط اين خيرين ساخته شده است.