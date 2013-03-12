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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۱

حمید جبلی با آثارش به کانادا می‌رود

حمید جبلی با آثارش به کانادا می‌رود

فستیوال "شش هفته با هنر ایران" در بخش ویژه "نسیم شرقی" مجموع آثار حمید جبلی را پاییز سال 92 در تورنتو نمایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فستیوال "شش هفته با هنر ایران" قصد دارد در اولین دوره مستقل بخش سینمایی‌اش که "نسیم شرقی" نام دارد، مروری بر آثار حمید جبلی در مقام فیلمساز داشته باشد.

پویان طباطبایی، دبیر این فستیوال گفت: به دلیل استقبال چشم‌گیری که از بخش سینمایی دوره قبل شد، در جلسه‌ای که با اعضای کمیته برگزاری متشکل از کیهان مرتضوی، فرهاد آهی، مصطفی عزیزی و ساسان باقرپور اسوندی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم تا بخش سینمایی را هر ساله به شکل مستقل و بین‌المللی با نام "نسیم شرقی" برگزار کنیم و در بخش جانبی "مروری بر آثار هنرمند" از حمید جبلی دعوت کنیم تا با سه فیلم "پسر مریم"، "خواب سفید" و "آبدارچی" در تورنتو حضور پیدا کند.

فستیوال بین المللی فیلم "نسیم شرقی" در دو بخش کوتاه و نیمه بلند در شاخه‌های مستند، داستانی و انیمیشن پاییز سال 1392 در کانادا برگزار خواهد شد و فراخوان بخش مسابقه آن پس از تعطیلات نوروز اعلام می‌شود تا هنرمندان علاقمند به شرکت در این فستیوال، آثارشان را به دبیرخانه ارسال کنند.

کد مطلب 2016866

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