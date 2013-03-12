بیداری اسلامی با مديريت مقام معظم رهبری همه جهان را خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رشید دوشنبه شب در همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر که در محل هتل ثامن الائمه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آن چیزی که انقلاب ما را از انقلاب های دیگر متفاوت کرده است عنصر مقاومتی است که امام خمینی(ره) وارد جریان انقلاب اسلامی کردند.

معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري خراسان رضوي افزود: انقلاب ما به حرمت عنصر مقاومت و پایداری با یک عرفان ناب که از ناحیه امام(ره) نشات گرفت به پا خواست.

رشيد اظهار کرد: این صبر و استقامت مردم ما نیز از بصیرت آنها سر چشمه گرفته است.

وی افزود: البته اینگونه نیست که ما هیچ گاه از فتنه ها ایمن نباشیم اما داشتن بصیرت ما را از بسیاری از مشکلات در امان نگه خواهد داشت.

معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري خراسان رضوي بیان کرد: برای اینکه دچار بی بصیرتی نشویم باید در راه مستقیم حرکت کنیم و برای اینکه از راه راست گمراه نشویم باید به ولایت توجه داشته باشیم.

رشيد افزود: در حال حاضر انقلاب ما نه تنها در خاورمیانه و اروپا و آمریکا بلکه در همه جای دنیا حرف اول را می زند و بیداری اسلامی به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای همه جای جهان را خواهد گرفت.

وي بیان کرد: در طول 34 سال گذشته هیچ گاه بدون تحریم زندگی نکرده ایم، تنها چیزی که ما را از این مشکلات حفظ کرده صبر و استقامت مردم کشور در پناه رهبری معظم انقلاب بوده است.

معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري خراسان رضوي افزود: کشتی انقلاب که رو به جلو حرکت می کند بارها با نهنگی بنام آمریکا با کوسه ای مانند شوروی سابق و با سگ ماهی مانند اسرائیل که دائم از پائین و بالاو گوشه و کنار سعی در ضربه زدن به این کشتی داشته برخورد کرده است اما هدایت امام(ره) و پس از ایشان هدایت مقام معظم رهبری دشمنان را ناکام گذاشته است.