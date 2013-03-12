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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

بوموسي سال 92 پذیرای مسافران نوروزی است

بوموسي سال 92 پذیرای مسافران نوروزی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: تور نوروزي ابوموسي كه از درخواست هاي فعالين عرصه گردشگري بود مورد موافقت استاندار هرمزگان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،ابراهيم عزيزي در حاشيه ديدارهاي خود با پيشنهاد فعالين عرصه گردشگري در زمينه برگزاري تور به جزيره منحصر بفرد ابوموسي ويژه ايام نوروز موافقت کرد.

وي اضافه كرد: پيگيري، هماهنگي و رايزني هاي لازم براي انجام پرواز به اين جزيره انجام گيرد و در اين زمينه مشكلي وجود ندارد.

وي گفت: برگزاري اين تور امكاني را فراهم مي كند تا تمام مردم كشور پهناور ايران اسلامي از جزيره زيبا و منحصر بفرد ابوموسي در جنوبي ترين نقطه مرز كشور ديدن نمايند.

جزیره ابوموسی یکی از 14 جزیره استان هرمزگان با مساحت تقريبي ۲۵ کیلومتر مربع است که بیشترین فاصله از سواحل ایرانی خلیج فارس را دارد.

این جزیره با سواحل و ماهي هاي آكواريمي خود از خوش‌آب‌وهواترین مناطق خلیج فارس است كه انواع گیاهان و جانوران دریایی در درياي آن به چشم می‌خورند.

 

 

کد مطلب 2016885

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