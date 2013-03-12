زمان تعطیلات نوروزی مدارس علمیه خوزستان اعلام شد

حجت‌الاسلام علی آلبکل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعطیلات نوروزی طلاب مشغول به تحصیل در پایه یک از 29 اسفند آغاز می شود، اظهار کرد: این تعطیلات تا پنجم فروردین ماه سال 92 همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) ادامه پیدا می کند.



حجت‌الاسلام آلبکل زمان آغاز تعطیلات نوروزی طلاب در پایه دو را نیز 29 اسفند ماه اعلام کرد و گفت: کلاسهای درس طلاب مشغول به تحصیل در پایه دو از تاریخ 9 فروردین ماه 92 از سر گرفته می شود.



معاون آموزش و پژوهش مرکز مدیریت مدارس علمیه استان خوزستان تعطیلات نوروزی را فرصت مناسب برای صله رحم دانست و گفت: این سنت حسنه در دین اسلام بسیار مور تاکید قرار گرفته شده است.



حجت‌الاسلام آلبکل تعطیلات نوروزی و حضور در بین خانواده را فرصتی مناسب برای تبلیغ دین عنوان کرد و گفت: طلاب در دید و بازدید عید می توانند به بیان سخنان مفید و تبلیغ معارف اسلامی بپردازند.

