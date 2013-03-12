مدیریت شهر اصفهان آمادگی ایجاد "ایمن شهر" را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولی‌ها، شامگاه دوشنبه در نخستین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان بیان داشت: مدیریت استان اصفهان باید ظرفیت شوراها را باور داشته باشد و مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی و ادارات را با همفکری و تعامل شورای اسلامی شهر برطرف کند.

وی اشاره‌ای به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد یک شهر ایمن کرد و اظهار داشت: شناسایی نقاط حادثه خیز و اختصاص بودجه‌های لازم برای رفع آن، تجهیز سازمان آتش نشانی را برای ایمنی شهر و همچنین راه اندازی خطوط "بی.آر.تی" برای کاهش آلودگی هوا و تأمین سلامت شهر، از جمله این اقدامات است.

حاج رسولی‌ها با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها، در امور شهری مشکلات زیادی ایجاد کرده است، تصریح کرد: به عنوان نمونه در شورای شهر، سالیانه 20 میلیارد تومان برای شبکه‌های شهری اختصاص یافته که با مشارکت مردم انجام می‌شود.

وی با اشاره به برخی از مباحث شهری ادامه داد: در ساختمان‌های بیش از شش طبقه، ضریبی به پروانه ساخت اضافه می‌شود که در موقع حوادث با هلیکوپتر بتوان امداد رسانی کرد، اما به دلیل این که بدنه کارشناسی شهر ضعیف است این لایحه تصویب نشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اکنون ضریب حضور مأموران به محل وقوع حادثه، 4 ثانیه است و این در حالی است که این عدد، بر اساس برنامه سال ۹۴ باید به ۲۴۰ ثانیه می‌رسد.

وی اظهار داشت: یادمان باشد شوراها بهترین راهکارهای مدیریتی را ارائه می‌کنند، اما در سیستم وزارتخانه ها، این مباحث قفل می‌شود.

حاج رسولی‌ها تاکید کرد: مدیریت ساختاری و اجرایی کشور دچار مشکل است، به همین دلیل، تصمیمات فقط در حد حرف باقی می‌ماند.