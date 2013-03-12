چهار لرستانی به تیم ملی "سامبو" دعوت شدند

رئیس هیئت ورزش های رزمی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این رقابت ها از روز هفدهم ماه جاری در قزوین آغاز شد که دو روز به طول انجامید و در آن بیش از 300 ورزشکار از تمام استان های کشور شرکت داشتند.

ایرج محمدی افزود: در این مسابقات سید محمد حسینی با غلبه بر حریفان خود توانست مدال طلای این دور از رقابت ها را بر گردن خود بیاویزد و عارف انصاری از جوانان شایسته استان که سابقه شرکت در میادین بین المللی را دارد صاحب مدال نقره شد.

وی ادامه داد: در این رقابت ها حجت الله صفر بیرانوند که کار هدایت و سرپرستی تیم را بر عهده داشت به مدال برنز بازی ها دست یافت و مهدی فلاحی هم صاحب مدال برنز شد.

محمدی گفت: کادر فنی تیم ملی بعد از پایان این رقابت ها نفرات اول تا سوم وزن ها را به اردوی تیم ملی کشور که اواسط اردیبهشت سال آینده در تهران آغاز خواهد شد، دعوت کرد.

بنابر این گزارش مسابقات آسیایی سبک سامبو هیجدهم خرداد ماه آینده به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد.