اثرات تفکر و اندیشیدن در زندگی/ افرادی که قبل از هر کاری می اندیشند موفق ترند

به گزارش خبرگزاری مهر، این یک واقعت آشکار است که نوع تفکرها بر چگونگی برخورد با مسائل زندگی و خواسته های پیرامونی ما تاثیرگذار است و با کنترل بر ذهنیات خود می توانیم خوب زندگی کنیم و یا در مواقع ضروری هنگامی که باید تغییر در رفتار خود ایجاد نماییم، اقدام شایسته ای داشته باشیم. اندیشیدن پیرامون برای شناخت راه حل های گوناگون در طول زندگی از مهمترین کارهای انسان در تمام دوره های عمرش محسوب می شود و همواره نیز از مشکل ترین کارها است. ارزش فکر کردن آنقدر بالاست که گویند جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست.

می توان گفت که ذهن انسان مثل چتر نجات است، فقط هنگامی خوب عمل می کند که باز شده باشد. باز کردن چتر نجات باید قبل از احساس خطر صورت گیرد تا با آرامش بیشتری ماموریت ما انجام پذیرد و همچنین نیز استرس و تنش های هنگام خطر را به همراه نداشته باشد. پس بهتر است انسان قبل از احساس خطر بر اساس تجارب خود و دیگران در مورد آن بیندیشد و با رعایت اصول مترتب بر آن موانع احتمالی را خنثی کرده و با انگیزه بیشتر و روحیه ای شادتر زندگی کند. امام صادق (ع) می فرماید: کسی که بدون بصیرت و دانایی به کاری دست می زند مانند مسافری است که در بیراهه می رود و او هر قدر بر سرعت مسیر خود می افزاید به همان نسبت از جاده اصلی دورتر می شود.

تفکر موجب بروز مسئله در زندگی فرد می شود و وجود مسئله در زندگی نقطه آغاز حرکت به سوی خودباوری و پذیرش همه ابعاد خود است. شناخت مسئله باید همواره مقدم بر پیدا کردن راه حل های مورد نظر ما باشد. با این کار، ذهن انسان به تکاپو می افتد و خود را به پاسخ لازم می رساند. ولی متاسفانه انسانها ندرتا به تفکر و اندیشه پیرامون ابعاد مختلف زندگی خود می پردازند.



نتایج بررسی ها نشان می دهد معمولا آن دسته افراد که می اندیشند به مراتب در پیشبرد برنامه های خود موفق تر خواهند بود. آنها در جریان تفکر برای شناخت بیشتر توانمندی ها و محدودیت های خود، روند زندگی را تغییر داده، برنامه ریزی بهتری می نمایند و هدف های مفید را در ذهن پرورش می دهند و همچنین استوار و مقاوم تا رسیدن به آن نیز تلاش می نمایند.



انسان اندیشمند که میل زنده بودن و زندگی کردن در او وجود دارد همانند یک هنرمند که به هنر خود می اندیشد، او نیز به همان شکل به زندگی توجه می کند. برخوردار بودن از تفکر برای بهتر زیستن باعث می شود که فرد به موفقیت های هر چه بیشتر در عرصه های مختلف زندگی بیندیشد و در این میان زمینه های مفیدی را برای شناخت بیشتر علائق خود و شکوفایی استعدادهای نهفته در وجود خویشتن فراهم آورد و با علم و آگاهی بیشتر به سمت دروازه های موفقیت در زندگی پیش برود.

افراد معمولا وقتی که خود را در محرومیت می بینند یا با شکست مواجه می شوند به ناچار برای رهایی از آن، به فکر کردن می پردازند و یا به دیگران پناه می برند تا از آن طریق بتوانند مشکل ایجاد شده را حل نمایند. چه بسا با تلاش خود و یا در اثر هم اندیشی و حمایت های فکری دیگران توانسته باشند خیلی بهتر از گذشته در مسیر زندگی تغییر وضعیت ایجاد نمایند.

از فواید اندیشه این است که فرد به خوبی می تواند راه های جدیدی را برای زندگی موثر خود کشف نماید. در اثر اندیشیدن است که استعدادها شکوفا شده و ذهن خلاق بشر بیدار می شود و به واسطه تغییرات ایجاد شده به سمت زندگی سازنده و ثمربخش می رود.