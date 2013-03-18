منیّت و خودخواهی؛ بزرگترین مانع کمال انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرسخت ترین مانع رشد و کمال انسان "منیت" است، اما این منیت چیست و چگونه تعریف می شود. می توان گفت منیت مجموعه ای از خلقیات است که انسان را در مسیر خودخواهی قرار می دهد. وقتی می کوشیم تا بر مبنای معیارهای منیت زندگی کنیم در حقیقت اسیر همان منیت هستیم. در این حالت ارزش ما در جایگاه یک انسان با دارایی ها و موفقیت هایمان ارزیابی می شود. اگر دارایی اندکی داریم پس دارای ارزش اندکی هستیم، بنابراین در نظر دیگران نیز بی ارزش به شمار می آییم. اگر دیگران به ما احترام نمی گذارند و ارزشمان بستگی به چگونگی نظر دیگران دارد پس برایمان قابل درک نیست که به خودمان احترام بگذاریم. در این شرایط اسیر منیت هستیم که پیوسته مجبورمان می کند برای کسب حرمت نفس از طریق نظر دیگران تلاش کنیم.

منیت احساس چشم و هم چشمی را در انسان به وجود می آورد و ارزش مان را بر مبنای این که چند وقت یکبار در جایگاه برنده قرار می گیریم، ارزیابی می کند. وقتی اسیر منیت هستیم عزت نفس نداریم، زیرا احساس می کنیم بر مبنای شکست هایمان مورد قضاوت و داوری قرار می گیریم.

هر انسانی در ابتدا خصلت خودخواهی دارد و همه چيز را براي خودش مي خواهد و تا زماني كه موفق به خودسازي نشود، نمي تواند از خودخواهي رها شود. هر انسان داراي دو نفس است كه يكي از آنها را بايد از بين ببرد و با آن مبارزه كند كه همان هواهاي شيطاني و نفساني است.



اما نفسي كه موجب كرامت انسان است و او را از بدي ها و گناه دور می کند و يا به خوبي ها و نیکی امر مي كند. مثل نفس لوامه و يا نفس مطمئنه بسيار خوب است و بايد آن را بزرگ و عزیز شمرد. قرآن در آیه سوره منافقون مي فرمايد: "و لله العزه و لرسوله و للمؤمنين: عزت و بزرگواري مخصوص خدا و پيامبر و مؤمنان است".

براي درمان منيت و خودبيني نخست بايد ريشه آن را شناخت و با کنار گذاشتن آن عامل به مبارزه با اين بيماري خطرناک رواني قيام کرد. به عبارت ديگر معالجه را بايد در مبارزه با عامل شروع کرد نه معلول. پيامبر گرامی اسلام(ص) مي فرمايند: هر چيزي که در انسان غرور ايجاد مي کند وي را مست مي نمايد و سزاوار است با آنها با احتياط برخورد کند و آنها عبارتند از: مال و ثروت، قدرت و رياست، علم و دانش، تعريف و ستايش اغراق آميز، جواني و نيروي جواني که هر کدام باد غرور دارد.



انسان باید به فقر وجودى خود نسبت به خداوند تبارک و تعالی توجه داشته باشد و يك لحظه از آن غفلت نورزد و باید به يك خودشناسى و خداشناسى دقيق و صحيح برسد كه چه هست و چه مى‏ تواند باشد و اگر لطف خالق نباشد چه خواهد شد و آيا اصلاً وجود داشته و مى‏ تواند موجود باشد.

منیت و خودخواهی به "استکبار" تبدیل می شود که این امر هم در سطح فردی اتفاق می افتد و هم در سطح جمعی که ممکن گروه و جامعه ای هم گرفتار استکبار شود و در مقابل پروردگار طغیان کند.