ارتقا نظام حقوقی رسالت اصلی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رفیعی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی سنندج اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرمی که در قانون اساسی آمده است، در حقیقت مدیریت پیشگیری است که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.

وی افزود: پیشگیری از جرم یک وظیفه همگانی است چرا که جرم امری است که به همه جامعه و نظام لطمه وارد می کند و ما وظیفه داریم که از جامعه صیانت کنیم.

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم به معنی مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی، آسیب ها و اعمال خلاف قانون که البته طرح های پیشگیرانه فقط در حوزه قضایی معطوف نمی شود و کلیه جرم شناسان و کسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند بر این معنی اتفاق نظر دارند.

رفیعی یادآور شد: پیشگیری اعم از پیشگیری های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، وضعی و پیشگیری های حقوقی و قضایی است و پیشگیری اجتماعی به معنای اتخاذ تدابیری برای از بین رفتن انگیزه ارتکاب جرم است که نهادهای فرهنگی و اجتماعی در تحقق آن نقش مهمی دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مرکز داوری ایران اشاره کرد و بیان کرد: تا پیش از تاسیس و تشکیل مرکز داوری، اتاق بازرگانی به موجب قانون در پاره ای از موارد حکمیات و داوری هایی انجام می داد که این روند سازمان یافته نبود و بیشتر به صورت کدخدامنشی صورت می گرفت.

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با تشکیل مرکز داوری، رسیدگی به شکایات و دعاوی به صورت حرفه ای تر و تخصصی تر انجام می گیرد و فهرستی از داوران معتبر در این مرکز گردهم آمده اند.

رفیعی افزود: دعاوی بازرگانی به تعریف قانون دعاویی است که یا طرفین آن تاجرند و یا اگر تاجر نیستند، موضوع و نوع آن در حوزه تجارت و بازرگانی است، اما به طور ریزتر دعاوی قراردادی دعاوی مربوط به نمایندگی های تجاری، دعاوی حمل و نقل، دعاوی مربوط به فاینانس و بانکی، دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات و دعاوی بین المللی به داوری مرکز ارجاع شده و در این مرکز حل و فصل می شوند.

گفتنی است دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی سنندج هشتمین مرکز داوری در کشور است که با حضور دبیر کل مرکز داوری ایران، مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون برنامه ریزی استاندار کردستان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، قضات، حقوق دانان و تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان کردستان راه اندازی شد.