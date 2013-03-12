آمادگی ژاپن برای همکاری با هرمزگان در زمینه انرژی های پاک

به گزارش خبرنگار مهر، کوجی هاندا دوشنبه شب در دیدار با استاندار هرمزگان با بیان اینکه سه ماه است به عنوان سفیر ژاپن در ایران فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: شهر بندرعباس، نخستین شهر در ایران است که آن را برای مسافرت انتخاب کردم و طی بازدیدی که از پالایشگاه نفت بندرعباس داشتم و همچنین با مشاهده رفت و آمد خودروهای متعدد حمل کالا متوجه شدم که استان هرمزگان یکی از مناطق مهم اقتصادی ایران محسوب می شود.

وی روابط ایران و ژاپن را تاریخی و عمیق دانست و افزود: در سه ماه گذشته متوجه شده ام، کشور ایران علاقه زیادی برای گسترش همکاری با ژاپن دارد و بر این اساس می خواهم با سفر به مناطق مختلف ایران در راستای توسعه هرچه بیشتر روابط ایران و ژاپن تلاش کنم.

سفیر ژاپن در ایران ادامه داد: من در ادامه سفرم به هرمزگان از سایر واحدهای صنعتی و اقتصادی این استان از جمله بندر شهید رجایی بازدید خواهم کرد و امیدوارم در نهایت بتوانیم همکاری مناسبی با یکدیگر داشته باشیم.

هاندا در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به علاقه مسئولان استان هرمزگان برای همکاری در زمینه انرژی های پاک، اعلام می کنم که کشور ژاپن از این تکنولوژی برخوردار است و ما آمادگی داریم در این خصوص با استان هرمزگان همکاری کرده و تجارب خود را به این استان منتقل کنیم.