نیاز آموزش و پرورش به 27 هزار معلم ورزش/ مدرسه بدون سالن ورزشی استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی دوشنبه شب در آیین تجلیل از ورزشکاران دانش آموز، مدال آوران رقابت های جهانی که در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: آموزش و پرورش در مجموع به 60 هزار معلم ورزش نیاز دارد که تاکنون تنها 33 هزار آنها جذب آموزش و پرورش شده اند.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و اینکه دانش آموزان براساس این سند باید به گونه ای تربیت شوند که به بزرگترها و پیشکسوت ها احترام بگذرانند، افزود: موفقیت ورزشکاران در سنین مختلف در مجامع جهانی منجر به خوشحال 75 میلیون ایرانی می شود و آن فرد در آن لحظه نماینده همه ملت ایران است.

به گفته حاجی بابایی، آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با کار کارشناسی برنامه‌های خود را آغاز کرده است، آموزش رشته‌های ورزشی بانشاط و پایه همانند ژیمناستیک، دو میدانی، شنا و سایر رشته‌ها از جمله طناب زنی بخشی از این برنامه‌هاست.

وی ادامه داد: هر ساله یک میلیون دانش آموز در یک رشته تخصصی آموزش های لازم را می بینند و قطع به یقین در میان شش میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف ابتدایی که رشته های مختلف ورزشی را آموزش می بینند، استعدادها کشف می شوند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش روال برنامه‌های تربیت بدنی خود را ادامه دهد قطعا می‌توانیم در سکوهای بین المللی رتبه داشته باشیم، تاکید کرد: برای رسیدن به چنین جایگاهی باید به ورزش از دوران مدرسه و به ویژه دوران ابتدایی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هنگامیکه وزیر آموزش و پرورش شدم تنها 10 هزار معلم ورزش در کشور وجود داشت که شش هزار نفر از آنها در رشته های غیر مرتبط با ورزش فعالیت می کردند، گفت: جایگاه ورزش در مدارس به جایی رسیده است که امروز تعداد معلمان ورزش را به 33 هزار نفر و با تخصص‌های ورزشی افزایش داده‌ایم اما برای رسیدن به نقطه مورد نظر باید 27 هزار معلم دیگر نیز برای آموزش و پرورش جذب کنیم تا تعداد آنها به 60 هزار نفر برسد، در این صورت می‌توانیم نیازهای تربیت بدنی مدارس را در سراسر کشور پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه در تعریف جدید آموزش و پرورش، مدرسه بدون سالن ورزشی استاندارد نیست ادامه داد: احداث چهار هزار سالن ورزشی را در کشور آغاز کرده‌ایم اما به دلیل مشکلات اعتباری نتوانستیم در جذب نیروی انسانی و تکمیل این سالن‌ها آن طور که باید پیش رویم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین به احداث 450 استخر ورزشی که مصوب هیات دولت است، اشاره کرد و گفت:‌ حدود 250 استخر از این تعداد در کشور احداث شده که عملیات عمرانی 100 استخر به پایان رسیده و بقیه نیز در دست برنامه است.

حاجی بابایی ادامه داد: سه سال پیش تنها 8 مدرسه ورزش در کشور فعالیت داشت این در حالی است که در سالهای اخیر این مدارس را به 1700 مدرسه افزایش دادیم اما هدف گذاری ما با توجه به اهمیتی که تربیت بدنی دارد 5000 مدرسه ورزش در سراسر کشور است.

وی گفت: اگر بتوانیم ورزش مدارس را با روند فعلی 10 سال ادامه دهیم استعدادهای ورزشی نسل جدید برای قهرمانی کشور و صحنه‌های بین‌المللی از بین همین دانش آموزان به ظهور خواهند رسید.

وزیر آموزش و پرورش در پایان تصریح کرد: در حوزه ورزش توجه به ورزش دانش آموزان دختر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که این دانش آموزان به جای مصرف کردن قرص آهن و سایر مکمل‌ها با ورزش کردن سلامتی خود را تضمین کنند.