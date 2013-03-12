یادواره شهدای ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت ورزش باستانی استان کرمان با اعلام این خبر افزود: برای اولین بار با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای، یادواره 25 شهید ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان برگزار خواهد شد.

جلال رشیدزاده اضافه کرد: شش نفر از شهدای ورزش باستانی متعلق به کرمان می باشند که آئین گرامیداشت یاد و خاطره آن بزرگواران پنجشنبه آخر سال در محل گلزار شهدای کرمان با حضور خانواده های معظم آن ها و مسئولین برگزار می شود.

وی از شهیدان حاج یونس زنگی آبادی، علی اصغر مولا، محسن زاده کفاش، سعید زمردیان، مجید توکلی و منصور توکلی به عنوان شهدای ورزش باستانی کرمان یاد کرد.

رشیدزاده در ادامه اظهار نمود: در ابتدای سال آتی نیز یادواره های شهدای ورزش باستانی در شهرهای سیرجان، بردسیر، رفسنجان، راور و بافت برگزار خواهد شد.



