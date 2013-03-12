پیروزی گسترش فولاد با درخشش خطیبی /جشن صعود شاگردان رسول به مشهد الرضا(ع) موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر دیروز دوشنبه با انجام 13 دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از بازی های مهم گروه الف تیم گسترش فولاد تبریز در خانه خود موفق شد تیم شهرداری اراک را با نتیجه چهار بر یک شکست داده و گام بلندی برای صعود به لیگ برتر بردارد.

در این دیدار که در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و در حضور نزدیک به پنج هزار هوادار تیم گسترش فولاد برگزار شد، این تیم موفق شد با ارائه بازی هوشمندانه و البته با درخشش فوق العاده رسول خطیبی سرمربی – بازیکن خود سه امتیاز شیرین و ارزشمند به مجموع اندوخته هایش اضافه کند.

در این بازی ابتدا تیم گسترش فولاد در دقیقه 16 با ضربه محسن دلیر مهاجم آماده این روزهای خود به گل اول رسید. رسول خطیبی در این صحنه با یک پاس دیدنی دلیر را با دروازه بان حریف تک به تک کرد تا قفل دروازه شهرداری اراک زود باز شود.

نیمه اول این بازی با همین یک گل به سود تیم میزبان به پایان رسید اما در نیمه دوم تیم گسترش فولاد ابتدا برابر حملات تیم شهرداری اراک بازی منطقی و حساب شده ای به نمایش گذاشت و سپس نوبت به هنرنمایی رسول خطیبی رسید.

در دقیقه 71 روی یک ضد حمله مرتضی محفوظی پس از زدن یک سر توپ رونالدویی، رسول خطیبی را در موقعیت شوتزنی مناسبی قرار داد تا خطیبی با یک ضربه روپا و محکم با پای چپ، به زیبایی گل دوم تیم گسترش فولاد را به ثمر برساند.

شش دقیقه بعد خطیبی با پاسی دقیق محسن دلیر را به سمت دروازه حریف روانه کرد و دلیر نیز با پاسی عرضی مهرداد بایرامی را مقابل دروازه حریف صاحب توپ کرد تا این مهاجم جوان اردبیلی با یک بغل پای مطمئن زننده گل سوم تیم میزبان باشد.

در شرایطی که تیم گسترش فولاد از پیروزی خود در این بازی مطمئن بود، در دقیقه 89 رسول خطیبی از فالصه ای حدودا 40 متری با شوتی دیدنی و بسیار دقیق توپ را با تور دروازه شهرداری اراک آشنا کرد تا بازی خوب خود در این دیدار را با گلی به یادماندنی تکمیل کند.

یک دقیقه پس از این گل، مجتبی قربانی یار تعویضی تیم شهرداری اراک از تعلل مدافعان گسترش فولاد نهایت استفاده را کرد و با یک ضربه نوک پا از زاویه بسته، تنها گل شهرداری اراک را به ثمر رساند.

قضاوت این بازی به عهده فرشید افشار بود که به کاوه زنگیان از تیم گسترش فولاد و محمود ندایی از تیم شهرداری اراک کارت زرد نشان داد.

گسترش فولاد با این برد 49 امتیازی شد تا با توجه به شکست تیم نفت مسجد سلیمان برابر مس سرچشمه و همچنین توقف تیم الوند همدان برابر تیم استقلال اهواز فاصله اش با تیم دوم جدول به 9 امتیاز افزایش پیدا کند.

پس از گسترش فولاد، تیم مس سرچشمه با 40 امتیاز، الوند همدان و نفت مسجد سلیمان هر کدام با 39 امتیاز و گل گهر سیرجان به 38 امتیاز در رده های دوم تا پنجم قرار دارند.

گسترش فولاد چنانچه در دیدار دهم فروردین خود در خانه تیم ابومسلم موفق به کسب فقط یک امتیاز شود، در شهر مقدس مشهد و در جوار حرم علی بن موسی الرضا (ع) صعود به لیگ برتر را جشن خواهد گرفت.