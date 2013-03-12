حمید رضا فولادگر در گفتگو با مهر درباره واگذاری شرکتهای زیر مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: در شهرکهای صنعتی کارخانه کوچک و متوسط با 40 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند اما بنگاه‌های بزرگ با بیشترین ظرفیت خود فعال هستند.

وی افزود: کاهش ظرفیت تولید در بنگاه های صنعتی به دلیل ضعف مدیریت یا عدم حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیست بلکه عمده ترین مشکل در این حوزه کمبود نقدینگی ، عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و با ثبات نبودن نرخ مواد اولیه است.

فولادگر، چالش دیگر حوزه صنایع کوچک را در اعطای مجوز به صنایعی دانست که کشش سرمایه گذاری جدید ندارند و یا بازار از آن صنعت اشباع شده است. وی دلیل این اتفاق را در نبود استراتژی توسعه صنعتی عنوان و خاطر نشان کرد: با نهایی شدن استراتژی توسعه صنعتی وضعیت صنایع بهبود خواهد یافت.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ادامه به واگذاری شهرکهای صنعتی اشاره کرد و افزود: براساس اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی تبصره 5ذیل بند الف ماده 3 سازمان صنایع کوچک ،سازمان توسعه ای شده، لذا واگذاری آن به طور کامل غیر قانونی است. اما بنا شده وظایف غیر حاکمیتی این مجموعه توسط کارگروهی مرکب از معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور و وزارت صنعت از فعالیتهای حاکمیتی تفکیک شود.

وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی طبق نظر کارگروه تخصصی می تواند موضوع واگذاری را دنبال کند، اذعان داشت: براساس نظر سازمان خصوصی سازی، مجموعه ای که ترازنامه و سود و زیان داشته باشد باید واگذار شود، در غیر اینصورت آن مجموعه قابل واگذاری نیست.

فولادگر گفت:در حال حاضر مبنا برای تصمیم گیری در مورد شهرکهای صنعتی قانون است و قانون صراحتا اعلام داشته که هر گونه واگذاری طبق نظر کارگروه تخصصی است. تا زمانی که فعالیت های حاکمیتی از غیر حاکمیتی تفکیک نشده باشد، امکان واگذاری شرکتهای سازمان کوچک امکانپذیر نیست و در حقیقت غیر قانونی است.