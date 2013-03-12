راه اندازی مرکز داوری برای حل و فصل اختلافات بازرگانی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نقشی زادیان شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی سنندج اظهار داشت: یکی از موانع مهم روان سازی تجارت در بین دست اندرکاران این حرفه مساله اختلافاتی است که خواه ناخواه به وجود می آید و مرکز داوری ایران می تواند در مرتفع ساختن این اختلافات نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: در روابط تجاری ناشی از قراردادها و معاملات، به وجود آمدن اختلاف همواره محتمل است و ارجاع اختلاف به داوری بهترین و با صرفه ترین شیوه حل و فصل دعاوی تجاری است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: استفاده از خدمات داوری مرکز داوری، علاوه بر تامین سلامت، سرعت، دقت در رسیدگی، موجب صرفه جویی در هزینه ها و نیز حل و فصل اختلافات به شیوه تخصصی می شود و از هر نظر نیز به نفع طرفین است.

نقشی زادیان یادآور شد: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی حتی اگر عضو اتاق بازرگانی نباشند، می توانند حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی خود را به مرکز داوری ارجاع دهند.

وی بیان کرد: می توان گفت مرکز داوری یکی از پیش نیازها و زمینه سازی های تسهیل کننده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، چرا که تجربه نشان می دهد که در کشور ما یک نظام حل و فصل اختلافات تجاری منسجم و قانونی و مبتنی بر بخش خصوصی وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: مساله دعاوی تجاری یکی از مهمترین موانع سهولت و روان سازی تجارت است.

نقشی زادیان افزود: اتاق های بازرگانی کشورهای دیگر هم بخشی از ساختار خود را حل و فصل اختلافات تجاری اختصاص داده اند و موسسات و مراکز داوری برای تخصص های گوناگون در این اتاق ها وجود دارد.

دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی سنندج هشتمین مرکز داوری در کشور است که با حضور دبیر کل مرکز داوری ایران، مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون برنامه ریزی استاندار کردستان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، قضات، حقوق دانان و تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان کردستان راه اندازی شد.