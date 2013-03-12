لازمه افزايش بهره وري و رقابت پذيري اصلاح ساختار توليد است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين فروزان مهر دوشنبه شب در ديدار با روساي انجمن هاي صنفي و كارفرمايان توليد كنندگان صنعتي و معدني استان با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي در خصوص توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام رهبري، اظهار کرد: براي تحقق اين سياست ها بايد نگاهمان را در حوزه توليد تغيير دهيم.

استاندار خراسان رضوي با تاكيد بر پرهيز از خام فروشي و استقرار صنايع پايين دستي در كنار صنايع مادر و ايجاد ارزش افزوده مثبت در اقتصاد، گفت: بايد در جهت گسترش اقتصاد دانش بنيان مبتني بر توسعه مولفه هاي اصلي آن، بيش از گذشته تلاش شود.

فروزان مهر به توانمندي های بخش صنعت در خراسان رضوي اشاره كرد و افزود: اراده مديريت استان استفاده از تمامي ظرفيت ها و منابع در اختيار براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي است.

وي يكي از عارضه هاي صنعت را درون گرايي و توجه به نيازهاي داخلي استان دانست و گفت: اين نگاه بهره‌وري نامناسب در واحدهاي توليدي را به دنبال داشته است.

استاندار خراسان رضوي بيان كرد: تعيير اين رويكرد جز با بازنگري در ضرورت هاي اقتصادي استان، توجه به بازار مصرف، توليد محصولات دانش بنيان و ايجاد تنوع در توليدات، ممكن نخواهد بود.

فروزان مهر با اشاره به وجود نقدینگی کافی نزد بانك های استان، خواستار افزایش همکاری بانک ها در تامین سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي شد.

وی تصریح کرد: با آن دسته از بانک هایی که همکاری مناسبی در این زمینه نداشته باشند، طبق مقررات رفتار خواهد شد.

استاندارخراسان رضوی با تاکید بر ضرورت عمل به آیین نامه های بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهيلات حمايتی به توليد كنندگان از سوی بانک ها، تصريح كرد: بايد نگاه تمامي بانك ها و دستگاه هاي اجرايي به حوزه توليد حمایتی باشد.