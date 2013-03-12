به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان اظهار داشت: تمامی دستگاه های خدماتی شهرستان رباط کریم از یک هفته قبل از آغاز سال نو در آماده باش خواهند بود.



وی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان رباط کریم در فرمانداری مستقر است، افزود: تمهیدات لازم برای خدمات رسانی مطلوب و بهینه به مردم از طرف دستگاه های ذیربط صورت گرفته تا مردم در آغاز سال جدید دچار مشکل نشوند.



سلیمان پور، با اذعان به اینکه رباط کریم هر ساله در ایام نوروز شاهد ورود مسافران است، یادآور شد: رباط کریم به علت موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی که در این شهرستان قرار گرفته، محل عبور هموطنان بسیاری از نقاط مختلف کشور است.



نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم از آمادگی همه دستگاه ها برای استقبال از بهار خبر داد و گفت: شهرداری ها با فضاسازی مناسب، محیط شهرها را برای ورود به سال نو با طراوت خواهند کرد.



فرماندار رباط کریم با اشاره به اینکه گشت مشترک بازرسی از صنوف و تنظیم بازار با مسئولیت فرمانداری، تیمهای بازرسی خود را در روزهای پایانی سال افزایش می‌دهد، افزود: این تیم که از اول اسفند ماه آغاز به کار کرده، تاکنون با چندین واحد متخلف صنفی به علت گرانفروشی و دیگر جرایم برخورد کرده است.

نمایشگاه های بهاره رباط کریم و پرند تا پایان سال دایر است

فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کالا در شهرهای رباط کریم و شهرجدید پرند تا پایان سال برپاست.



بیژن سلیمان پور با بیان اینکه مهمترین اهداف راه‌اندازی این نمایشگاه‌ها تامین مایحتاج اساسی و کسب رضایت مردم است، افزود: در حال حاضر شهرستان رباط کریم، از نظر تامین مایحتاج عمومی، از جمله میوه، مرغ منجمد، گوشت قرمز، برنج و شکر هیچ کمبودی ندارد.

وی با اعلام فعالیت 400 غرفه در نمایشگاه های بهاره رباط کریم و پرند گفت: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف 5 تا 25 درصدی به فروش می‌رسد و بازرسان بر عملکرد فروشندگان نظارت می‌کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه گروه‌های بازرسی با مسئولیت اداره بازرسی فرمانداری در سطح شهرستان بر روی قیمت‌ها نظارت خواهند داشت، یادآور شد: کالاهای عرضه شده در نمایشگاه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در کاهش قیمت بازار داشته و بدون شک قیمت کالاهای ارائه شده در نمایشگاه‌ها کاهش چشمگیری نسبت به قیمت بازار دارد.

سلیمان پور همکاری مردم بر نظارت قیمت‌ها را مهم دانست و تاکید کرد: شهروندان در خرید کالا دقت کنند تا با قیمت تعیین شده کالای مورد نیاز خود به ویژه کالاهای اساسی را تهیه کرده و در صورت مشاهده واحدهای متخلف آنان را به بازرسان معرفی کنند.

لازم به ذکر است نمایشگاه بهاره شهر رباط کریم در محل بازار روز تازه تاسیس رباط کریم در ابتدای جاده شترخوار و نمابشگاه شهر پرند در میدان استقلال دایر گردیده است.

هرگونه تخلف و گران فروشی را به شماره 124 گزارش كنید



غلامحسين آرام فرماندار اسلامشهر به همراه طارانی رئیس مجمع امور صنفی شهرستان از نمایشگاه فروش بهاره بازديد کردند.



فرماندار اسلامشهر در حاشيه اين بازديد گفت: نمایشگاه‌های بهاره با انگیزه حمایت از تولیدات داخلی و عرضه مستقیم کالا در روزهاي پاياني سال برگزار می‌شود.



وی ضمن اعلام رضايت از برپايي اين نمايشگاه تعداد غرفه هاي آن را 330 عدد عنوان و اضافه کرد: نمایشگاه بهاره امسال با 330 غرفه و در هشت هزار مترمربع مساحت برپا شده و برای اولین بار نمایشگاه گل و گیاه نیز به این مجموعه اضافه شده است.



آرام یادآور شد: رضایت مردم از این نمایشگاه ها مستلزم نظارت ویژه بازرسان سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت و مجمع امور صنفی بر قیمتها و مراکز عرضه کالا و خدمات است.

فرماندار اسلامشهر اضافه كرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گران فروشی در نمایشگاه ها، مراتب را به شماره 124 گزارش كنند.



در این بازدید فرماندار با بیان اینکه با گرانفروشی به شدت برخورد می شود به چند واحد عرضه کننده خشکبار بالاتر از قیمت مصوب، تذکر داده و دستور اصلاح قیمتها را دادند.

