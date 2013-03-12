به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر شعبانپور صبح سه‌شنبه در مراسم جشن پايان پروژه احيای 22 هكتار از جنگل‌هاي حرا در پارك ملي دريايي نايبند اظهار داشت: ماموريت مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان يكي از سرآمدترين شركت‌هاي منطقه، فراورش بهينه و سبز است.

وي در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي مختلف مجتمع گازی پارس جنوبی در زمينه‌هاي محيط زيستي خاطرنشان ساخت: كاهش فلرينگ، پايش آلودگي‌هاي منطقه در 17 نقطه، اجراي طرح‌هاي مختلف در زمينه پيشگيري از آلودگي آب و خاك از جمله طرح‌های مهم ما در این زمینه است.

مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي ادامه داد: افزايش فضاي سبز داخل پالايشگاه‌ها و درختكاري 20 هكتار از جنگل‌هاي حرا بخش دیگري از برنامه‌هاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در زمينه محيط زيست است.

وي انجام تمامي اين اقدامات را در سايه تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي استان و منطقه عنوان کرد و افزود:‌ در سال آينده برنامه درختكاري 50 هكتار از جنگل‌هاي حرا را هدف‌گذاري مي كنيم و اميدواريم به اين هدف در سال آينده دست يابيم.

علی اصغر مطهري مدير كل محيط زيست استان بوشهر نيز در اين مراسم با تقدير از فعاليت‌هاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در زمينه كاشت درختان حرا، اظهار داشت: ما از امروز اين شركت را به عنوان شركت حامي درختان حراء به كشور معرفي مي كنيم.

در مراسم جشن پايان پروژه احيای 22 هكتار از جنگل‌هاي حرا در پارك ملي دريايي نايبند راشدي معاون بخشدار عسلويه، نجومي رئيس HSE مجتمع و جمعي از مسئولان محلي، مديران پالايشگاه‌ها و جمعي از كاركنان شركت مجتمع گاز پارس جنوبي حضور داشتند.

كاركنان پنج پالايشگاه مجتمع گاز پارس جنوبي به مناسبت هفته‌ منابع طبيعي در پروژه‌ عظيم كاشت درختان حرا در پارك ملي دريايي نايبند عسلويه شركت کردند.

در اين پروژه‌ بزرگ 20 هزار اصله نهال در راستاي حفظ سرمايه‌هاي ملي و حمايت از محيط زيست در پارك ملي دريايي نايبند عسلويه كاشته شدند.

جنگل حرا واقع در پارك ملي دريايي نايبند، گسترده‌ترين نواحي پراكنش اجتماعات درختي كمياب با وسعت 390 هكتار، آخرين مجموعه انبوه و وسيع درختان ساحلي در جنوب غربي آسيا محسوب مي‌شود.

اين جنگل انواع و اقسام گياهان شورپسند دريايي، جانداران كف‌زي و پرندگان مهاجر اقيانوسي را پناه داده است و به عنوان بانك ژني سودمند براي نسل حاضر و آينده ايفاي نقش مي‌كند.