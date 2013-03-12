کلنگ مجتمع آموزشی رفاهی الغدیر در قم زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ مجتمع آموزشی، رفاهی، خدماتی و اقامتی الغدیر پیش از ظهر سه شنبه با حضور معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرمانده سپاه علی بن ابیطالب، شهردار قم و نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب زده شد.



در حاشیه مراسم کلنگ زنی امیر سرتیپ دوم سعید رفیعی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز آموزشی رفاهی الغدیر مخصوص کارکنان، بازنشستگان و خانواده های وزرات دفاع و پشتیبانی بوده و در دو فاز آموزشی اداری و اقامتی احداث می شود.



معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هدف از احداث این مجتمع را استفاده از نیروهای انسانی در جهت تعالی بخشی فرهنگی و معنوی دانست و بیان داشت: زمین خریداری شده برای احداث این مجتمع به ارزش چهار میلیارد تومان بوده و پیش بینی می شود 10 الی 12 میلیون هزینه ساخت آن باشد.



همچنین حجت الاسلام قندهاری طی سخنانی عنوان کرد: مجتمع آموزشی رفاهی الغدیر با هدف بصیرت افزایی و تعالی بخشی معنویت در راستای عمل به منویات رهبری در قم احداث می شود.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: زمین این مجتمع 2 هزار و 100 متر بوده و جهت استفاده کارکنان و خانواده های بازنشستگان وزرات رفاه در راستای تعالی بخشی روح وجان احداث می شود.