گزیده مقالات زبان فارسی، علوم اجتماعی و دین منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از کتاب‌های این مجموعه «گزیده مقالات زبان و ادبیات در نشریات تخصصی» و حاوی 15 مقاله از چهره‌هایی مانند مهدی محقق، اسماعیل حاکمی والا، محمدرضا شفیعی کدکنی، ابوالقاسم رادفر، تقی پورنامداریان، فاطمه اکبری، سیدمهدی زرقانی، فتح‌الله مجتبایی، میرجلال‌الدین کزازی، محمدرضا باطنی، مرتضی شجاری، مصطفی عاصی، محسن نوبخت، خدابخش اسداللهی، منصور علی‌زاده بیگدیلو، عباسعلی وفایی، حمیدرضا شکارسری و مهدی فیروزیان و درباره جنبه‌های مختلف این موضوع است.

کتاب دیگر این مجموعه «گزیده مقالات دین و فلسفه در نشریات تخصصی» و حاوی 10 مقاله از چهره‌هایی مثل سیدمحمد موسوی بجنوردی، الهام شریعتی نجف‌آبادی، مهدی چنگی آشتیانی، سیدیحیی یثربی، همایون همتی، محمدجواد رودگر، علیرضا حیدری نسب، علی رحمانی فیروزجاه، تهمینه پارسایی، روح‌الله بهشتی‌پور، علی‌اصغر مصلح است.

کتاب سوم مجموعه «جشن‌نامه دانش» اثری است به نام «گزیده مقالات علوم اجتماعی در نشریات تخصصی» که حاوی 7 مقاله از چهره‌هایی مانند احمد کتابی، حسن بلخاری قهی، زهره چراغی، سلمانعلی رحیمی، شهرزاد بخشایشی، نعیمه کهولت، بهرام جوکار، یعقوب فروتن، علی محمد قدسی، اسماعیل بلالی و سعید عیسی‌زاده است.

کتاب‌های «جشن‌نامه دانش» با ویراستای محمدرضا محمدی در شمارگان 3000 نسخه و با بهای 4000 تومان منتشر شده‌اند.

اما نکته‌ای درباره این کتاب‌ها که از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و در جریان برگزاری نخستین نمایشگاه نشریات تخصصی از آنها رونمایی نیز شد، وجود دارد که هیچ یک از آنها فهرست‌نویسی پیش از انتشار ندارند.

توضیح آنکه هر کتابی که به صورت قانونی در ایران منتشر می‌شود، الزاماً باید اطلاعات شناسنامه‌ای آن در اولین صفحه داخلی و پیش از عنوان کتاب در قالب فهرست‌نویسی پیش از انتشار بیاید که این مسئله در مورد هیچ یک از کتاب‌های «جشن‌نامه دانش» رعایت نشده است.