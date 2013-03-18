ابراهيم جوادي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: كشتي فرنگي بعد از المپيك 2012 لندن با يك ركود و سكون روبرو شد كه مطمئنا ادامه اين وضعيت مي توانست به طور كامل در سرنوشت اين رشته تاثيرات منفي را داشته باشد.

وي تصريح كرد: به هر حال رسول خادم به عنوان مدير فني تيم هاي ملي پس از سبك و سنگين كردن وضعيت توانست تصميم درستي اتخاذ كرده و مربيان تازه نفسي را براي هدايت تيم ملي كشتي فرنگي انتخاب كند. مطمئنا ميدان دادن به اين مربيان نه تنها باعث نگراني و پشيماني نخواهد شد، بلكه روح تازه اي در كالبد نيمه جان كشتي فرنگي ايران نيز مي دمد.

دارنده چهار مدال طلاي قهرماني كشتي جهان در خصوص مربيان جديد افزود: عبداله چمن گلي از جمله مربيان تحصيلكرده و توانمند كشتي فرنگي كشورمان محسوب مي شود كه مدتها در اين عرصه حضور داشته و تجارب خوبي براي فعاليت در جمع فرنگي كاران دارد. ضمن اينكه علي اشكاني هم جزو مربيان جوان و باتجربه كشتي كشورمان است كه مي تواند با روحيه و انگيزه مضاعفي به مسئوليت جديد خود بپردازد.

عضو هيات رئيسه فدراسيون كشتي كشورمان اظهار داشت: رقابتهاي قهرماني آسيا را در پيش داريم و بيش از اين جايز نبود كه وضعيت كشتي فرنگي بدين شكل باقي بماند. مطمئنا بايد هر چه سريعتر اردوهاي آماده سازي فرنگي كاران با دعوت از برترين نفرات رقابتهاي قهرماني كشور و همچنين ديگر فرنگي كاران باتجربه و عنوان دار آغاز شود. به هر حال كشتي نبايد قائم به فرد باشد و در همه حال بايد در حال پويايي و رشد باشد.

رسول خادم در انتخاب هایش بهرام مشتاقی، عبدالله چمن‌گلی و علی اشکانی را تا پایان خردادماه سال آينده به عنوان سرپرست، مربی ارشد و مربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان منصوب كرد. ضمن اينكه حسين ملاقاسمي، رحيم علي آبادی و احد پازاج نيز به عنوان گروه مشاوران امور فنی كشتی فرنگی منصوب شدند.