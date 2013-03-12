آماده باش کامل مرکز فوریت های پزشکی البرز برای چهارشنبه سوری/ کاهش مسدومان در سال گذشته

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان کرج نیز 10 نقطه از شهر با هماهنگی نیروی انتظامی برای ارائه خدمات بهتر و سریعتر به ویژه در میادین در نظر گرفته شده است.

وی در توصیه به شهروندان برای چهارشنبه آخر سال گفت: مهمترین توصیه به شهروندان رعایت مسائل ایمنی و پیشگیرانه از حوادث، اجرای این مراسم در کنار خانواده و استفاده از مواد محترقه مورد تایید و غیر دست ساز است.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز ادامه داد: سامانه 115 و همکاران اورژانس در آمادگی کامل هستند و شهروندان باید پس از وقوع حادثه قبل از انجام هر عملی با اورژانس تماس بگیرند.

سلیمی از رانندگان خودروها نیز در خواست کرد در این روز مسیر تردد آمبولانس ها را برای تردد باز نگه دارند.

وی به اطرافیان افراد حادثه دیده توصیه کرد: فرد حادثه دیده را به مکانی امن و دور از مکان حادثه منتقل کنند تا نیروهای امدادی در محل حاضر شوند.

گروه های پرخطر در چهارشنبه آخر سال در منازل خود بمانند

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز اظهار داشت: افراد مسن، بیماران قلبی ریوی، کودکان و خانم های باردار جز گروه های پرخطر محسوب می شوند که نباید در ساعات برپایی مراسم چهارشنبه سوری در خیابان ها حضور داشته باشند.

سلیمی افزود: تمامی بیمارستان ها، دکترهای متخصص با حادثه های شایع این روز، داروخانه ها، و ... تجهز و آماده باش کامل هستند تا خدمات پزشکی به نحو مطلوب به حادثه دیدگان ارائه شود.

وی ادامه داد: سال گذشته خوشبختانه با همکاری و همیاری شهروندان کاهش مسدومان، عدم فوتی، عدم قطع عضو و تخلیه چشم که از شایع ترین حوادث این شب است را در سطح استان شاهد بودیم.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز گفت: سال گذشته تعداد مسدومان 120 نفر بود که اغلب در محدوده سنی 15 تا 19 سال قرار داشتند.

وی در انتها از برخی از شهروندان درخواست کرد از تماس های غیر ضرور و بی مورد با 115 خودداری کنند.