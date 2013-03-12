لوازم بهداشتی و آرایشی چینی در بازار ایران/واردات قاچاق از مرزهای غربی و آبی

حمید مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه امسال محصولات آرایشی و بهداشتی آسیا، نمود بیشتری در کشور ما داشت و این به خاطر مشکلاتی بود که در مسیر واردات از اروپا داشتیم.

وی با بیان اینکه در حدود 80 شرکت وارد کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور فعالیت می کنند، ادامه داد: در حدود 265 برند خارجی توسط این شرکتها وارد کشور می شود که 165 برند آنها شامل برندهای معتبر اروپایی از کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه، سوئیس و... است. ضمن اینکه 60 تا 65 برند نیز از کشورهای کره جنوبی، ترکیه، دوبی، تایوان و... وارد می شود.

مقیمی با اشاره به حجم 500 میلیون دلاری واردات رسمی فرآورده های آرایشی و بهداشتی به کشور، افزود: به همین میزان و شاید هم بیشتر، کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق وارد بازار مصرفی ایران می شود که متاسفانه کار زیادی برای مقابله با آن نمی توان انجام داد.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی بهداشتی ایران، الصاق برچسب اصالت سازمان غذا و دارو بر روی تمامی محصولات وارداتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هیچ کالایی که به طور قانونی وارد می شود، بدون برچسب اصالت کالای سلامت نیست.

وی به حجم زیاد واردات محصولات بهداشتی همچون مسواک، تیغ و عطریات اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 85 درصد مسواکها، 90 درصد تیغ های صورت و 90 درصد عطریات موجود در بازار کشور وارداتی است.

مقیمی همچنین به واردات کرمهای بهداشتی اشاره کرد و گفت: مصرف بالای کرمهای بهداشتی در کشور، باعث شده تا شاهد عرضه کرمهای تقلبی از کشور چین در بازار ایران باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه این کرمها با نام برندهای معروف اروپایی در کشور چین تهیه و وارد ایران می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی بهداشتی ایران، بیشترین راههای ورود کالای قاچاق را از مرزهای کردستان عراق، راه دریا از دوبی و حجم خیلی کمی از مرز پاکستان عنوان کرد.

وی با اعلام اینکه میزان واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی امسال به دوم سوم سالهای گذشته تقلیل یافته است، افزود: کاهش قدرت خرید مردم و مشکلاتی که در مسیر انتقال ارز وجود داشت، باعث شد تا میزان واردات این قبیل محصولات، کمتر از سال قبل باشد.

مقیمی با اشاره به ممنوعیت 2 ماهه ای که برای واردات این محصولات وجود داشت، گفت: این وضعیت باعث شد تا در ماههای گذشته شاهد ورود حجم زیادی از کالاهای قاچاق به کشور باشیم.