تجهیز ایستگاه بین المللی فضایی به یک تلسکوپ جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه ها به همراه محققان مرکز پرواز فضایی مارشال ناسا در آلاباما به یک پروژه بین المللی می پیوندند تا یک تلسکوپ فرابنفش هشت فوتی بسازند.

این تلسکوپ که "رصدخانه فضایی کائنات عظیم" خوانده می شود می تواند از مودول ژاپنی ایستگاه بین المللی فضایی به منبع مرموز ذرات پر انرژی کائنات دست یابد.

منشاء این ذارت پرانرژی موسوم به پرتوهای کیهانی بسیار پرانرژی، از زمان کشف آنها در 50 سال پیش تا کنون هنوز یک راز سر به مهر است.

"آنجلا اولینتو" استاد اخترفیزیک دانشگاه شیکاگو که دانشگاهش در این پروژه حضور دارد، گفت: هدف علمی این طرح، کشف منشاء پرتوهای کیهانی بسیار پرانرژی با رصد رد و اثر آنها در اتسمفر و در 248 مایلی زیر ایستگاه فضایی بین المللی تا سطح زمین است.

وی می گوید عقیده بر این است که "رصد عظیم" می تواند گام نخست به سوی استفاده از کل اتمسفر زمین برای مطالعه واکنش های ذارت زیراتمی در انرژی هایی بسیار بالا باشد. این واکنش های اتمی بسیار پر انرژی تر از آن چیزی هستند که توسط شتابگرهای بسیار قدرتمند ذارت ساخت انسان بر روی زمین تولید می شود.